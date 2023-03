﻿Fotorealismus: Anneka Gisders Suche nach dem schwärzesten Schwarz

„Darkness my old friend“: Anneka Gisder präsentiert ihre fotorealistischen, ausdrucksstarken Zeichnungen im Ausstellungsraum des Kunstgroßhandels Boesner.

Hannover. „Darkness my old friend“ ist Anneka Gisders erste Ausstellung. Aktuell können Interessierte ihre Zeichnungen im Stil des Fotorealismus kostenfrei bei dem Kunstgroßhändler Boesner in Bornum bestaunen. Jeden Monat findet bei dem Händler eine neue Ausstellung statt. Nach elf Monaten auf der Warteliste ist nun im März Gisder an der Reihe. Grundlage ihrer 13 Zeichnungen sind bis auf eine Ausnahme selbst geschossene Fotos. „Seit Jahren gehe ich schon hier ein und aus, da ist es surreal, dass jetzt auch meine Bilder hier hängen“, sagt Gisder, die in der Südstadt wohnt.

Erst im Jahr 2020 begann Gisder damit, sich dem Fotorealismus zu widmen. „Doch gezeichnet habe ich schon immer“, erzählt die Gesundheits- und Krankenpflegerin. In den sozialen Medien wurde sie auf die Stilrichtung des Fotorealismus aufmerksam. Inspiriert von einer „düsteren Zeit“, wie Gisder sagt, begann sie, ihre fast ausschließlich schwarz-weißen Bilder zu zeichnen. Mit ihrer Kunst möchte sie nicht nur begeistern, sondern auch Menschen auf die Themen Depression und Suizidprävention aufmerksam machen. Für die Besucherinnen und Besucher hat sie Informationsmaterialien ausgelegt, „denn es kann wirklich jeden betreffen“, erzählt Gisder. Sie selbst ist von Depressionen betroffen und erlebte einen Suizid in ihrem näheren Umfeld. „Die Bilder zu zeichnen, hat mir geholfen. Ich hatte wieder eine Aufgabe“, sagt die 28-Jährige.

Kunst mit Mehrwert: Die Künstlerin stellt neben ihren eigenen Zeichnungen auch Informationsmaterial zum Thema Depression und Suizidprävention aus. © Quelle: Sophie Kirchhoff

Kunst als Therapie

Während des Zeichnens „setzt man sich mit sich selbst auseinander, das ist wie eine Therapie“, erzählt sie. „ Ich kann mich durch meine Sprache nicht so gut ausdrücken, die Bilder sprechen für sich“, sagt sie. So kommt es auch dazu, dass drei Bilder den Namen „Ohne Titel“ tragen. Nummeriert nach 1 bis 3. Mit dem Zeichnen habe sie ihre Ausdrucksform gefunden. Außerdem habe es etwas befreiendes, „dann sind die Sachen auf dem Papier und der Kopf ist ein bisschen leiser“, beschreibt sie den kreativen Prozess.

Ein wenig stolz auf ihre Ausstellung und das Interesse der Besucher: Anneka Gisder. © Quelle: Elena Richert

In diesem Prozess entschloss sich die Künstlerin unter anderem dazu, Scherben als wiederkehrendes Motiv zu nutzen. Für sie seien die Scherben ein Symbol für „etwas, das kaputt geht“, erzählt Gisder. Aber „sie können viel darstellen. Jeder sieht etwas anderes in meinen Bildern“, sagt die 28-Jährige. Außerdem „sorgen die reflektierenden Motive für mehr Tiefe, sie machen sie realistischer. So ist viel Leben im Bild“, erzählt sie. Eindrucksvoll gezeichnete Hände machen die Scherben im Wortsinn begreifbar.

Die Idee für ihre Zeichnungen kommen der Künstlerin beim Fotografieren. „Ich kann mich selbst ausleben“, sagt sie, indem sie das Licht, das Modell oder auch die Schminke selbst wählt. Bei ihren Modellen handelt es sich um Familie, Freundinnen und Freunde. Auch sie selbst ist auf einigen Zeichnungen zu sehen.

Bilder mit Tiefe: Gisder erweckt Fotos mit ihren Zeichnungen zum Leben. © Quelle: Elena Richert

Kohle, Graphit und Pastelle

In den vergangenen Jahren hat die Künstlerin ihre ganz eigene Technik entwickelt. Sie arbeitet meistens mit Kohle. „Dafür nutze ich tatsächlich Schminkpinsel, um es besser verblenden zu können“, erzählt Gisder. „Ich bin auch immer noch auf der Suche nach dem schwärzesten Schwarz. Mit Stiften geht das nicht, mit Kohle schon eher“, sagt die 28-Jährige. Und obwohl es so scheint, nutze sie fast keine weiße Farbe, sondern sie radiere die aufgetragene Farbe weg, sodass das weiße Papier zum Vorschein kommt. So bekommen die Zeichnungen Tiefe und Plastizität.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um ihrer Leidenschaft, der Kunst, häufiger nachgehen zu können, habe sie ihre Arbeitsstunden als Pflegekraft bereits reduziert. „Ich bin lange noch nicht am Ende, ich hoffe, dass die Menschen durch die Ausstellung auf mich aufmerksam werden“, sagt sie. Außerdem erhofft sie sich, einige der Bilder zu verkaufen. Die Originalbilder sind für 390 Euro bis zu 1300 Euro erhältlich. Doch sie bietet auch Kunstdrucke für einen günstigeren Preis an. Der teuerste Kunstdruck kostet 250 Euro.

Die Ausstellung ist bis zum 30. März in der Bornumer Straße 146 von Montag bis Freitag 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr und Sonnabend von 10 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet.