﻿Hannover-Bothfeld: Alte Granate liegt auf dem Gelände der Stadtgärtnerei

Auf dem Gelände der Stadtgärtnerei in Hannover-Bothfeld ist am Dienstag ein altes Kampfmittel entdeckt worden. Nach Informationen dieser Redaktion handelt es sich wohl um eine kleinere Granate. Derzeit warten Feuerwehr und Polizei auf den Räumdienst.

Hannover. Polizei und Feuerwehr Hannover sind zurzeit auf dem Gelände der Stadtgärtnerei in Hannover-Bothfeld im Einsatz. Dort ist am Dienstag ein altes Kampfmittel entdeckt worden, das nun beseitigt werden muss. Um was es sich konkret handelt, ist noch unklar. Nach Informationen dieser Redaktion deutet aber einiges auf eine kleinere Granate hin. Derzeit ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) auf der Anfahrt.

Die Feuerwehr möchte den Fund derzeit nicht näher kommentieren. Auf Anfrage teilte Polizeisprecherin Anne Wellhöner mit, es handle sich um „einen kleinen Gegenstand“. Momentan seien jeweils ein Fahrzeug der Feuerwehr und der Polizei vor Ort, um das Areal an der Straße Zur Stadtgärtnerei in unmittelbarer Nachbarschaft zur Autobahn 2 abzusichern. Aktuell deutet aber wohl nichts darauf hin, dass eine Evakuierung mit großem Radius folgen muss.

Der Fundort: Ein Stab samt Flatterband markiert die verdächtige Stelle. © Quelle: Christian Elsner

Kampfmittelräumer kommen aus Oldenburg

„Derzeit wird wohl keine Sperrung nötig sein“, sagt Wellhöner. Möglicherweise lasse die Granate sich so abtransportieren. Endgültig beurteilen könne das aber nur der Kampfmittelbeseitigungsdienst. Und die Experten werden noch eine Weile brauchen, bis sie in Hannover sind: Wegen der Feiertage rücken die Beamten der Dienststelle in Oldenburg an. Wellhöner: „Die Fahrzeit dauert ungefähr zweieinhalb Stunden.“ Vermutlich wird es entsprechend gegen 19 oder 20 Uhr einen neuen Sachstand geben.