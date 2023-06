Eine Bürgerinitiative konfrontierte den Bothfelder Bezirksbürgermeister Wjahat Waraich bei der Eröffnung eines neuen Fitnessparcours mit einer Demonstration. Die Anwohnerinnen und Anwohner sind gegen die geplante Verlegung der Haltestelle Stadtfriedhof Bothfeld.

Bothfeld. Am Rande der offiziellen Eröffnung des neuen Fitnessparcours auf der Wiese am Stadtfriedhof Bothfeld ist es zu einer Konfrontation zwischen Bezirksbürgermeister Wjahat Waraich (SPD) und einer ortsansässigen Bürgerinitiative gekommen. Grund für den Tumult waren die angekündigten Bauarbeiten an der Haltestelle Stadtfriedhof Bothfeld, die als Teil des barrierefreien Ausbaus der Infrastrukturgesellschaft Region Hannover (Infra) um rund 130 Meter Richtung Norden verschoben wird.