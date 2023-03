﻿Anzeigetafeln an der Haltestelle Kurze-Kamp-Straße funktionieren seit anderthalb Jahren nicht

Der Hochbahnsteig Kurze-Kamp-Straße in Hannover-Bothfeld ist seit Mitte Dezember 2021 in Betrieb – doch seither funktionieren die elektrischen Anzeigetafeln nicht. Die Üstra erklärt, woran das liegt.

Hannover. Wer an der Haltestelle Kurze-Kamp-Straße in Hannover-Bothfeld einsteigt, liest auf den elektronischen Anzeigetafeln seit Dezember 2021 nur „Bitte auf das Zugziel der Stadtbahnen achten“. Seit Inbetriebnahme des Hochbahnsteiges Kurze-Kamp-Straße vor eineinhalb Jahren haben Fahrgäste keine Möglichkeit das Fahrtziel der Bahn und die Minuten bis zur Ankunft der Linie digital vor Ort an der Haltestelle einzusehen – wie es sonst üblich ist. Grund dafür sind technische Mängel an der Anlage, erklärt Heiko Rehberg, Pressesprecher der Üstra.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann gehen Anzeigetafeln in Betrieb?

„Die Haltestelle Kurze-Kamp-Straße ist noch nicht abgenommen, und die elektronischen Systeme wie die Zugzielanzeiger sind noch nicht in Betrieb, da an der Anlage bauseitig noch Arbeiten durchgeführt werden müssen“, teilt Rehberg weiter mit. Welche Arbeiten das genau seien, dazu möchte sich die Üstra nicht äußern. „Für diesen für alle unbefriedigenden Zustand bitten wir unsere Fahrgäste um Verständnis.“ Das Unternehmen hoffe „auf eine zeitnahe Umsetzung“ der Arbeiten, ein genauer Zeitpunkt kann aber noch nicht genannt werden.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Immer wieder Probleme

Grundsätzlich gibt es immer mal wieder Probleme mit den elektronischen Anzeigetafeln an den Haltestellen der Üstra. „An manchen gibt es Störungen, die sind behoben, bevor das überhaupt jemand merkt, an anderen kann es mal länger dauern, weil zum Beispiel Ersatzteile nicht lieferbar sind“, sagt Rehberg. Zuletzt waren beispielsweise an der Haltestelle Kopernikusstraße wochenlang die elektrischen Anzeigetafeln in Richtung Messe Ost beziehungsweise Zoo außer Betrieb – aufgrund von Ersatzteilemangel und angespannter Personalsituation.

Laut dem Unternehmen gäbe es regelmäßige Qualitätskontrollen für die Zugzielanzeigen. Hinweise vom Fahrpersonal und von Fahrgästen würden auch umgehend weitergeleitet und analysiert. „Es wird außerdem zurzeit ein neues Monitoringsystem etabliert, um mögliche Störungen noch rascher zu erkennen“, erklärt Rehberg.