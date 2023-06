﻿Das Erlebnis des Hörens: Cochlear Implant Centrum lädt zum Sommerfest ein

Bothfeld. Hören ist auch ein Gefühl. Es weckt Erinnerungen, ruft Stimmungen hervor – und gibt Rätsel auf. Wer versucht, das Klimpern von Murmeln in einer verschlossenen Blechdose vom Klicken von Kieselsteinen oder dem Klappern von Puppenkulleraugen zu unterscheiden, der bekommt eine Ahnung davon, wie Gehör und Gehirn ständig nach Bildern aus der Vergangenheit suchen. Den Dosenrütteltest namens Hörmemory konnte man jetzt an einem der vielen Stände beim Sommerfest des Cochlear Implant Centrums (CIC) im Gehägeviertel ausprobieren. Rund 400 Gäste schauten im Laufe des Nachmittags vorbei, um sich zwischen Hüpfburg, Musikbühne und Kuchentresen über die Arbeit von Selbsthilfegruppen rund um das Thema Gehörlose zu informieren. Der Verein für Soziales Lernen aus der Wedemark war sogar mit zwei Schafen aus seinem Streichelzoo angereist.

Für jeden etwas dabei: Das Cochlear Implant Centrum hatte einen Flohmarkt organisiert. © Quelle: Hans-Peter Wiechers

Eine „Einrichtung von Weltruf“

Im Mittelpunkt stand die Gastgeberin, eine weit über Hannovers Grenzen bekannte Therapieeinrichtung für hochgradig schwerhörige und gehörlose Kinder, die hier nach der Implantation von Hörprothesen, sogenannten Cochlear-Implantaten, lernen, sich in der Welt der Geräusche zurecht zu finden. Bezirksbürgermeisterin Belgin Zaman lobte in ihrem Grußwort die Arbeit des Zentrums. Sie sei stolz, dass in Groß-Buchholz eine „Einrichtung von Weltruf“ beheimatet sei.

Zugleich bedauerte sie, dass man aktuell „auf ganz banale Fragen der Kommunalpolitik zurückgeworfen“ sei. Seit Jahren fordert eine Nachbarschaftsinitiative gemeinsam mit dem Therapiezentrum eine Anbindung an Bus und Bahn. Die Buslinie 900, die versprochen war, fährt aufgrund des Widerstands der Grünen derzeit über die Podbi statt durch die Gehägestraße und die Waldchaussee. Sie sei guter Hoffnung, bald eine Lösung zu präsentieren, versprach Belgin Zaman.

Wie dankbar viele Eltern und ehemalige Patienten dem Cochlear Implant Centrum sind, zeigt sich auch am reichhaltigen Kuchenbüffet. © Quelle: Hans-Peter Wiechers

1500 Kinder wurden hier behandelt

Für die Familien, die im CIC versorgt werden, wäre es eine spürbare Erleichterung. 1500 Kinder wurden seit der Gründung vor 33 Jahren hier behandelt. Die ersten kleinen Patienten und Patientinnen wurden noch in der Neuen Landstraße empfangen. Mit Hilfe der Wilhelm-Hirte-Stiftung wurde später das ehemalige Kasernengelände der Briten am Rand der Eilenriede erworben, auf dem sich heute neben dem Therapiegebäude drei Kinderhäuser mit 21 Eltern-Kind-Zimmern befinden.

