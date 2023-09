﻿Angriff auf Kind in Hannover-Bothfeld: Tat versetzt Eltern in Sorge

Hannover. Ein Angriff auf einen 13-Jährigen auf einem Bothfelder Spielplatz am Donnerstag, 21. September, hat Eltern im Stadtteil in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Ein psychisch kranker Mann hat in den Abendstunden Kinder auf einem Basketballplatz am Laher Kirchweg belästigt. Dann soll der Mann den 13-Jährigen hochgehoben und so fest an sich gedrückt haben, dass der Junge leichte Verletzungen erlitt. Die Polizei konnte den Verdächtigen kurz darauf stellen.

Am Freitag verbreiteten sich Falschmeldungen über Geschehnisse auf dem Spielplatz am Laher Kirchweg. Eltern und Anwohner berichteten in Whatsapp-Gruppen und sozialen Netzwerken, dass der Verdächtige dem Jungen in den Schritt gefasst und ihn sexuell belästigt haben soll. Das stimmt nicht: Wie die Mutter des Opfers und die Polizei berichten, wurde der 13-Jährige zwar durch das Hochheben verletzt, aber nicht auf sexuelle Weise genötigt oder belästigt. Das zuständigePolizeikommissariat in Lahe wurde am Freitag von zahlreichen falschen Versionen des Ablaufs überrannt.

So hat sich der Vorfall abgespielt

So hat sich der Vorfall auf dem Spielplatz nach Angaben der Mutter des Jungen und der Polizei abgespielt: Der 13-Jährige war am Abend mit Freunden auf dem Basketballfeld, als sich der Verdächtige näherte. „Er soll gefragt haben, ob er mitspielen kann“, so die Mutter, die den Hergang kurz nach der Tat von ihrem Sohn erfahren hat. Den Kindern sei der Mann komisch vorgekommen. Er hatte eine Kiste Bier bei sich und habe einen angetrunkenen Eindruck gemacht.

Hier kam es zu dem Vorfall: Der Spielplatz am Laher Kirchweg. © Quelle: Manuel Behrens

Die Kinder wollten deshalb nicht mit dem Mann spielen und versuchten, das Spielfeld zu verlassen. Doch der Verdächtige habe den Ausgang versperrt. Weitere Kinder und Jugendliche vom Spielplatz sollen Courage gezeigt und den Mann aufgefordert haben, das Weite zu suchen. Doch der griff sich den 13-Jährigen, hob ihn noch und drückte ihn. Der Junge trug zwei blaue Flecken und einen Schock davon. Den Kindern gelang es, in eine nahe Elternwohnung zu laufen. Der Verdächtige verschwand – vorerst.

Polizei appelliert an Anwohner: Keine Fotos teilen

Eine Stunde später, gegen 19.30 Uhr, sah der 13-Jährige aus dem Fenster den Mann erneut und alarmierte andere Erwachsene. Die stellten den Verdächtigen. Der zog ein Messer und bedrohte die Umstehenden. Es gab eine Rangelei, bei der der Mann zu Boden ging. Auch herbeigeeilte Polizisten soll der Verdächtige mit dem Messer bedroht haben. Die Beamten konnten ihn schließlich festnehmen.

Gegen den Mann wird wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. Das Messer wurde ihm abgenommen. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß – und das stößt in Bothfeld auf Unverständnis. Denn vor allem Eltern sind in Sorge, dass der Verdächtige bald zurückkehrt und erneut Kinder angeht. Tatsächlich ist der Mann der Polizei bereits bekannt. „Aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung ist der Mann bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich aufgefallen“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Aber: „Keine der in den vergangenen Jahren bekannt gewordenen Straftaten hatte einen sexuellen Hintergrund.“ Doch solche Unwahrheiten geistern nun durch Bothfeld. Die Polizei rät, nicht verifizierten Informationen gegenüber misstrauisch zu sein.

Neben Gerüchten zum Ablauf werden auch Fotos weiterverbreitet. Einige zeigen, wie Polizisten dem Mann gegenüberstehen. Ein anderes, wie der Verdächtige auf dem Boden sitzt und ein Messer in Richtung Kamera steckt. Die Polizei appelliert, diese Fotos nicht zu teilen. „Dies gilt insbesondere auch für Abbildungen mutmaßlich beteiligter Personen ohne deren Zustimmung, da sich die Verbreiter hierdurch womöglich selbst strafbar machen können“, so Bertram.

