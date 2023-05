Einkaufsmarkt Klein-Buchholz hat nun Ladesäulen für E-Autos

Hannover/Bothfeld. Einkaufen und gleichzeitig das E-Auto mit grünem Strom laden – dies ist ab sofort beim Einkaufsmarkt Klein-Buchholz in Bothfeld möglich. Der Energiedienstleister Enercity installierte dort acht neue Ladepunkte. Die Hälfte davon sind Schnellladepunkte mit einer maximalen Ladeleistung von 150 Kilowatt, was für Kundinnen und Kunden besonders attraktiv ist. Fast leere Batterien eines E-Autos lassen sich in etwa 30 Minuten aufladen. Bereits 10 Minuten Ladevorgang reichen aus, um die Reichweite des E-Fahrzeugs um rund 100 Kilometer zu erhöhen, erklärt Enercity.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Als Betreiber des Einkaufsparks Klein-Buchholz möchten wir natürlich uns am Bedarf der Kunden orientieren und den Service ausbauen. Wir sind froh, bei der Anbietersuche mit Enercity einen regionalen und verlässlichen Partner gefunden zu haben“, sagt Jens-Michael Emmelmann, Geschäftsführer der Adolf Emmelmann GmbH.

Enercity verzehnfacht Zahl der Ladepunkte

„Der Bedarf an Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge wird immer größer. In der Landeshauptstadt hat sich die Zahl der öffentlichen Enercity-Ladepunkte in den letzten vier Jahren auf rund 560 mehr als verzehnfacht,“ erklärt Enercity-Vorstandsvorsitzende Susanna Zapreva.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kennen Sie schon unseren Podcast „Klar so weit?“ Hören Sie doch mal rein!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

HAZ