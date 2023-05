Polizei findet vermisste 13-Jährige aus Bothfeld

Hannover. Die Vermisste 13-Jährige aus dem Stadtteil Bothfeld ist wieder da. Die Polizei fand die seit mehreren Wochen Vermisste bereits am 10. Mai gegen 16.50 Uhr am Bahnhof Dedensen in Seelze. Das Mädchen wurde mittlerweile wieder in eine Unterkunft gebracht.

Die 13-Jährige hatte am Sonnabend, 8. April, gegen 9 Uhr eine Wohneinrichtung im Stadtteil Bothfeld verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt.

