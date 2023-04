Wer hat eine vermisste 13-Jährige aus Bothfeld gesehen?

Mittagsverpflegung

Versprochene Entlastung des Landes kommt bei Kita-Eltern in Niedersachsen nicht an

Mit einem Millionenzuschuss an die Kommunen wollte die Landesregierung die Preise für die Mittagsverpflegung in Kitas und Schulen in Niedersachsen in der Wirtschaftskrise stabil halten. Elternvertreter monieren jetzt, dass die Familien jetzt jedoch viel mehr für Kita-Essen bezahlen müssten. Von Entlastung könne keine Rede sein.