﻿Nach Brand am Steintor: Amtsgericht verurteilt 33-Jährigen zu drei Jahren Freiheitsstrafe

Hannover. Das Amtsgericht Hannover hat einen 33-Jährigen wegen schwerer Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Vladimir G. hatte im Prozess zugegeben, einen Molotowcocktail auf die Terrasse der Diskothek Sansibar am Steintor geworfen zu haben.

Ein Motiv habe der Angeklagte nicht genannt, berichtet Heike Brodthage, Sprecherin des Amtsgerichts. Er habe die Tat aber nach einer Verständigung eingestanden. Neben Brandstiftung sah das Schöffengericht auch den Tatbestand der schweren Brandstiftung als erfüllt an. „Er hat in Kauf genommen, dass das von Menschen bewohnte Gebäude mit in Brand gesetzt wird“, sagt Brodthage.

Schaden von rund 150.000 Euro

Nach ihren Angaben wurde bei dem Brand in der Nacht im August vergangenen Jahres niemand verletzt, dafür entstand ein Schaden von rund 150.000 Euro. Mit einem Großaufgebot war die Feuerwehr im vergangenen August zur Goethestraße ausgerückt. Aus dem Dachbereich des Gebäudes schlugen deutlich sichtbar Flammen. Mobiliar und Überdachung hatten Feuer gefangen. Etwa nach einer halben Stunde war das Feuer unter Kontrolle.

Auch Rocker-Chef Frank Hanebuth hatte den Einsatz von einem Stuhl aus verfolgt. Bereits in der Nacht nahm die Polizei nach Zeugenhinweisen Vladimir G. wenige Meter entfernt fest. Unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand er nach Angaben der Gerichtssprecherin zum Zeitpunkt der Tat nicht. Auch einschlägig vorbestraft ist Vladimir G nicht. Es sei bislang nur wegen Diebstahlsdelikten aufgefallen, so die Gerichtssprecherin. Der Angeklagte nahm offenbar noch am Freitag das Urteil an, es ist nach Angaben von Brodthage bereits rechtskräftig.