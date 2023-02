﻿Brand an der Odeonstraße: Feuerwehr rettet fünf Personen aus Gebäude

Großeinsatz für die Feuerwehr in der Innenstadt: Die Einsatzkräfte konnten fünf Personen retten und das Feuer schnell löschen.

In Keller eines Gebäudes an der Odeonstraße in Hannover-Mitte ist aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Im Gebäude musste die Feuerwehr mehrere Stahltüren aufbrechen.

