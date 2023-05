﻿ Dachstuhl eines Einfamilienhaus in Bothfeld brennt

Hannover. Die Feuerwehr Hannover ist am Freitag, 26. Mai, mit einem Großaufgebot nach Bothfeld ausgerückt: An der Straße Sonnenhagen brennt der Dachstuhl eines Einfamilienhauses. „Menschen sind zum Glück nicht in Gefahr“, sagt Kristof Schwake von der Feuerwehr Hannover. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich nach Angaben des Sprechers noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit bringen.

Die Herausforderung für die Einsatzkräfte: Sie müssen schnell an den Brandherd gelangen. © Quelle: Frank Tunnat

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 12.09 Uhr. „Auf den ersten Metern konnten wir bereits sehen, dass Rauch aus dem Dachstuhl kam“, sagt der Sprecher. Die Herausforderung für die Einsatzkräfte: Sie müssen sich einen Zugang zum Brand und zu der Hitzeentwicklung verschaffen. Um schnell an den Brandherd heranzukommen, sind zwei Drehleitern im Einsatz.

