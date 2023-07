Hannover

Müllcontainer brennen in der Südstadt: Menschen können sich aus Haus retten

Am Montagmittag haben aus noch ungeklärter Ursache Müllcontainer vor einem Haus in der Südstadt gebrannt. Die Feuerwehr Hannover konnte das Feuer schnell löschen und so das Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand.