Hannover

Brand in Hainholz: Feuerwehr muss Lagerhaus löschen

Die Feuerwehr Hannover ist am Dienstagmorgen zu einem Brand in Hainholz ausgerückt: Dort hat es in einem Lagerhaus an der Mogelkenstraße gebrannt. Mittlerweile ist das Feuer unter Kontrolle – die Arbeit für die Einsatzkräfte aber noch nicht zu Ende.