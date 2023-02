﻿Nach Brand in Seniorenheim: Ermittler finden Defekt an Mehrfachsteckdose

Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst: Am Montagmorgen war ein Brand im Seniorenheim am Osterfelddamm ausgebrochen.

Nach dem Brand in einem Seniorenheim in Hannover-Groß-Buchholz am Montagmorgen steht die Brandursache bereits fest: Die Ermittlerinnen und Ermittler fanden einen technischen Defekt an einer Mehrfachsteckdose in einem der Zimmer.

