﻿Feuerwehr rückt nach Vahrenheide aus: Gerümpel brennt in Tiefgarage

Kostenfrei bis 19:00 Uhr lesen

Show „Live from Las Vegas“

Hans Klok will das Publikum in Hannover verzaubern

Er ist schnell, seine Zaubertricks lassen Leute ratlos zurück: Hans Klok (54) zählt zu den großen Magiern der Welt. In Hannover ist er mit der „Live from Las Vegas“-Show drei Tage zu Gast im Thater am Aegi. Mit uns sprach Klok über Houdini, einen Hund in Vegas und gebrochene Knochen in Hannover.