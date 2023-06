﻿Brände an Moschee in Hannover: Polizei ermittelt weiter zu den Hintergründen

Hannover. War der Brandanschlag politisch motiviert? Die Polizei ermittelt nach den zwei Bränden Ende Mai an einem Moscheegebäude weiterhin zu den Hintergründen. In der Nacht zum 30. Mai wurden Molotowcocktails auf das Restaurant unter den Gebetsräumen der türkischen Moschee am Weidendamm geworfen, wenige Stunden später gab es einen weiteren Brand an dem Gebäudekomplex.

Das Restaurant nach dem Feuer: In der Nacht zum 30. Mai hatte es dort gebrannt. © Quelle: Tobias Woelki (Archiv)

Vor allem der erste Brand sorgte in der muslimischen Gemeinschaft für große Verunsicherung. Der Vorsitzende des muslimischen Landesverbands Schura, Recep Bilgen, sprach von einem „Anschlag“. Warum die Unbekannte aber die Molotowcocktails warfen, scheint auch mehr als eine Woche nach dem Brand noch unklar. „Es liegen weiterhin keine aktuellen Ermittlungsergebnisse vor, die konkrete Rückschlüsse auf ein Tatmotiv zuließen“, sagt eine Sprecherin der Polizeidirektion Hannover.

Polizei nennt noch keine Details

Die Hintergründe und mögliche Motive der Vorfälle seien Teil des laufenden Ermittlungsverfahrens. „Hierbei wird in alle Richtungen ermittelt.“ Details zu dem weiteren Ablauf, etwa wie viele Molotowcocktails geworfen wurden und ob es schon stichhaltige Hinweise gab, nennt die Polizei nicht. „Weitere Angaben können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden“, so die Sprecherin.

