25.000 Euro Schaden: Unbekannte zünden Kellerverschlag an

Brandstifter gesucht: In Groß-Buchholz haben Unbekannte einen Kellerverschlag angezündet.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung: Unbekannte haben am 15. Februar ein Feuer in einem Kellerverschlag in Groß-Buchholz gelegt. Die Ermittler bitten nun um Zeugenhinweise.