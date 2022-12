﻿Hunderte Geflüchtete pro Woche: Stadt Hannover fürchtet, dass Platz auf Messe knapp wird

In Lehrte-Hämelerwald hat am Dienstagabend eine stark alkoholisierte Frau in ihrem VW das Brückengeländer über die Bahnunterführung durchbrochen. Die 58-Jährige stürzte sieben Meter in die Tiefe, ihr VW landete auf dem Dach. Die Frau überlebte verletzt. Beinahe hätte ihr Wagen ein anderes Auto getroffen.