Ortsspaziergang

In unserer Sommerserie „Spaziergänge mit den Ortsbürgermeistern“ zeigt Hubert Paschke (CDU) seine ärgsten Baustellen, Leuchtturmprojekte und was sonst noch ansteht in Neustadt-Mardorf. Es geht um leere Stege am Steinhuder Meer, neue Ampeln und fehlende Radwege.