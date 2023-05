﻿Hannover will zeigen, wie man Gewerbeflächen zu neuem Leben erweckt

Hannover. Nach langer Zeit pulsierte mal wieder Leben in der historischen Industriehalle der Louis-Eilers-Werke in Leinhausen. Etwa 200 Gäste feierten dort die Preisverleihung des Brownfield24-Awards, einem Preis für besonders gute Konzepte, Gewerbeanlagen nicht auf der Grünen Wiese („Greenfields“) anzulegen, sondern auf bereits benutzten Gewerbebrachen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leben in der Louis-Eilers-Halle

Bis 2050 soll auch in Deutschland der beständige Flächenverschleiß durch Bodenversiegelung enden. Neubauprojekte wie die Wasserstadt Limmer (auf der alten Conti-Brache) oder der künftige Kastanienpark (auf der Fläche der alten Freiherr-von-Fritzsch-Kaserne im Sahlkamp) gelten daher als besonders nachhaltig, weil sie bereits versiegelte Flächen weiternutzen. Auch das Louis-Eilers-Gelände, seit 1871 bebaut, soll schon bald einer neuen Nutzung zugeführt werden.

Bis 2025, also in einem straffen Zeitplan, will die Deutsche Kapital-Wert (DKW) aus Berlin auf dem 125.000 Quadratmeter großen Areal an der Bahntrasse einen modernen Gewerbepark errichten. Autofrei werde das Quartier sein und mit grünen Inseln durchzogen, sagte DKW-Manager Michael Lords während der Veranstaltung. Handwerkerhöfe, Manufakturen, Büroanlagen und ein Technikmuseum sollen Platz finden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lob von der Stadtspitze

Für das Entwicklungskonzept gab es Lob von Hannovers Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel (Grüne). „Mutig“ sei es, ein autofreies Gewerbequartier zu errichten, wo doch über solche Fragen derzeit teils erbittert gestritten werde, sagte sie. Hannover, 2018 als nachhaltigste Stadt Deutschlands ausgezeichnet, unterstütze solche Konzepte aber gerne.

Stilvoll: Die große Halle auf dem Gelände der Louis-Eilers-Werke in Hannover während der Preisverleihung der Brownfield24-Awards im Jahr 2023. © Quelle: Conrad von Meding

Ganz getraut hat die Stadt den Projektentwicklern aber wohl nicht. Wer öfter mit der Branche zu tun hat, der weiß, dass die vollmundigen Versprechen zuweilen schnell vergessen sind, wenn erst einmal Baurecht geschaffen wurde. Deshalb habe man sich eines Tricks bedient, verriet Ritschel freimütig auf dem Podium. Die Stadt habe ein „kleines Teilstück“ des Areals, immerhin rund 11.000 Quadratmeter, selbst erworben. „Wenn Sie das Gelände so entwickeln, wie wir uns das gemeinsam vorstellen, dann können Sie die Fläche später dazukaufen“, sagte sie lächelnd in Richtung der Investoren. Ein Misstrauensbeweis sei das aber nicht, war aus der Wirtschaftsabteilung der Stadt zu hören: Die Zusammenarbeit mit DKW laufe hervorragend.

Stilvoll: Die große Halle auf dem Gelände der Louis-Eilers-Werke in Hannover während der Preisverleihung der Brownfield24-Awards im Jahr 2023. © Quelle: Conrad von Meding

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Matthias Korte: „Die Jungs machen das gut“

Das findet auch der Alteigentümer des Geländes, der ehemalige Harley-Händler Matthias Korte. Er hatte Halle und Flächen einst gemeinsam mit Partnern gekauft und wollte dort die Mobilen Welten einrichten, ein Museum mit Handwerkpark für Liebhaber alter Motorräder und Autos. Der Plan hatte sich unter anderem wegen aufwendiger Auflagen zerschlagen. „Wenn ich nochmal jung wäre, dann würde ich die Entwicklung des Geländes nochmal anpacken“, sagte Korte (69). „Aber die DKW-Jungs machen das gut.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Auf einen der Brownfield-Awards, die in fünf Kategorien vergeben werden, durfte sich DKW mit dem Gelände zwar noch nicht bewerben. Das geht erst, wenn die Projektentwicklung abgeschlossen ist. Die Preise wurden in diesem Jahr unter anderem für die Entwicklung des Gaswerks Augsburg und des Duisburger Rhein-Parks vergeben.

Runde Ecken: Der Neubau Philipsbornstraße gegenüber der Conti Vahrenwalder Straße, errichtet von List Development nach Plänen der Architektin Prof. Hilde Léon. © Quelle: André Sobott für List Development

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Hannover wurde das runde Office- und Hotelgebäude gegenüber der Conti Vahrenwalder Straße mit einem ersten Preis für kleinere Brownfield-Projekte ausgezeichnet. Der Bau an der Ecke Philipsbornstraße, entworfen von Architekturprofessorin Hilde Léon und entwickelt von List-Development, ersetzt ein schlichtes Gewerbeareal, auf dem Autoglas repariert wurde. Der Neubau war 2021 bereits mit dem Fiabci-Immobilienaward in Bronze ausgezeichnet worden.

HAZ