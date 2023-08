﻿Die Saga der Mudzborgh: Warum es in Hannover heute noch eine mittelalterliche Bruderschaft gibt

Misburg. Ihr aktuelles Ziel ist die Versetzung des Hudesteins: Die Bruderschaft Mudzborgh ist eine 1182 gegründete christliche Ordensgemeinschaft. Über Jahrhunderte in Vergessenheit geraten, wurde sie im Jahr 2009 wiedergegründet. Gemeinsam will die Bruderschaft die Geschichte Misburgs bewahren. Außerdem schützt und erhält sie die Jacobswege – und folgt damit dem Wunsch des ursprünglichen Gründers.

Die Saga der Mudzborgh

„Im Jahr 1182 war Herzog Heinrich der Löwe ein geächteter Mann“, erzählt Wolfgang Illmer. Er schrieb gemeinsam mit seinem Freund Juan Carlos Blanco Verlo eine 2012 veröffentlichte Chronik über Misburg. Durch einen Tipp stießen die Chronisten im Jahr 2007 auf die Bruderschaft und begannen, antike Unterlagen nach ihr zu durchforschen. Heute gilt Illmer als Experte für die Historie der Bruderschaft.

Die Burg Misburg: Von der Mudzborgh stehen heute nicht mal mehr die Grundmauern. Ein Modell im Misburger Rathaus zeigt, wie die Burg ausgesehen haben soll. Allerdings sind Details umstritten: So gibt es Erkenntnisse, dass sie über eine feste Mauer verfügte – statt der dargestellten Palisaden. © Quelle: privat

„Der Herzog musste also ins Exil fliehen“, fährt der Chronist fort. Er sei zur Mudzborgh gefahren, einer mittelalterlichen Burg in Misburg, an deren Stelle heute die St. Anna-Kirche steht, und habe sich dort Hilfe gesucht. Dabei gründete er die Bruderschaft. „Die Mitglieder geleiteten den Herzog und seine Familie sicher nach Bremen, von wo aus sie sich in Richtung Santiago de Compostela absetzen konnten.“ Aus der Ferne äußerte der Gründer schließlich den Wunsch, die Bruderschaft möge sich um den Erhalt des Jacobskults und der Jacobswege kümmern. Mit der Hildesheimer Stiftsfehde im Jahr 1518 hatte die Burg schließlich ausgedient und die Bruderschaft verschwand – zumindest vorerst.

Einmal im Jahr vergibt die Bruderschaft der Mudzborgh den Ehrenritter-Orden. Dazu findet eine Zeremonie im traditionellen Gewand der Bruderschaft statt – hier nehmen die Brüder im Jahr 2019 Ehrenritterin Magrot Käßmann in ihre Mitte. © Quelle: Dröse

Für die Geschichte Misburgs im Einsatz: Die modernen Brüder Mudzborgh

Nachdem sich Illmer und Blanco Verlo intensiv mit der Bruderschaft auseinandergesetzt hatten, beschlossen sie, den Orden wiederzugründen – ganz im Sinne der Tradition mit auffälligen weißen Gewändern, auf denen das rote Jacobuskreuz abgebildet ist. Dazu schworen sie im Oktober 2009 vor dem Kreuz der St. Anna-Kirche einen Eid. 821 Jahre nach der Erstgründung versprachen die Gründer die Geschichte Misburgs zu erhalten und den Wunsch des Herzogs zu erfüllen. Die Bruderschaft widmet sich also noch immer dem Erhalt der Jacobswege. Mittlerweile besteht die Gruppe aus elf Mitgliedern. Doch Illmer betont: „Die Bruderschaft ist kein eingetragener Verein, dem man einfach so beitreten kann.“ Stattdessen käme die Gruppe auf Menschen zu, die sich durch ihr Engagement für den Erhalt der Geschichte hervortun.

Seit über zehn Jahren: Wolfgang Illmer kämpft als Vorsitzender der Bruderschaft Mudzborgh für die Versetzung des Hudesteins. © Quelle: privat

Stolperstein, Gedenktafel und Hudestein: So wird die Geschichte in die Gegenwart geholt

Bereits vor über zehn Jahren konnte die Bruderschaft in Zusammenarbeit mit der Bezirkspolitik einen Stolperstein in der Anderter Straße setzen, um an den Misburger Freiheitskämpfer Anton Macioszyk zu erinnern. Heute wollen sie einerseits Gedenktafeln im Bezirk errichten, um an historische Gebäude, wie die alte Poststation an Meyers Garten, zu erinnern. Andererseits kämpfen sei seit über zehn Jahren für die Versetzung des Hudesteins. „Der war früher ein Grenzstein zwischen Misburg und Groß-Buchholz“, erklärt Wolfgang Illmer. Im Laufe der Jahre sei er allerdings an den Tiergarten versetzt worden. „Und dort steht er jetzt einsam hinter ein paar Büschen versteckt“, sagt Illmer. Das sei eine Frechheit. So sei der Hudestein eines der wenigen historischen Überbleibsel des Stadtbezirks und sollte einen angemessenen Platz erhalten. „Allerdings müsste die Politik dafür endlich mal die Zuständigkeiten klären“, zeigt sich Illmer frustriert und fügt an: „Das Versprechen, dass der Stein versetzt wird, haben wir seit zehn Jahren.“

