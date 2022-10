﻿Zusätzliches Personal: Bürgeramt Bemerode kann künftig mehr Termine bearbeiten

Hannover. Die Stadt Hannover hat das Bürgeramt Bemerode räumlich erweitert – statt vier Bedienplätzen und einem provisorischen Arbeitsplatz stehen ab sofort acht helle und moderne Bedienplätze zur Verfügung. Zusätzlich sei ein barrierefreier Informationstresen für Beratung, Betreuung und Erledigung zahlreicher sogenannter Kurzanliegen eingerichtet worden, teilte die Verwaltung mit. Kurzanliegen sind etwa die Abholung von Dokumenten oder die Beantragung eines Führungszeugnisses.

Zusätzlich hat die Stadt das Personal um vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgestockt, wodurch die Kapazität des Bürgeramtes nun um rund 300 mögliche Termine pro Woche steigt. Zusätzlicher Service: Bürgerinnen und Bürger können sich mit ihren Anliegen unabhängig vom Wohnort an alle Bürgerämter in Hannover wenden, lediglich am sogenannten Ausbildungsbürgeramt am Schützenplatz steht ein ausgewähltes Dienstleistungsangebot zur Verfügung. Nach den sogenannten Ausweiswochen stehen dort aktuell Führerscheinanträge im Fokus der Bearbeitung, so die Stadt weiter.

Auf Wunsch kommen die Dokumente auch per Rad nach Hause

Einen Tipp für den Besuch des Bürgeramts in Bemerode am Rathausplatz hat die Stadt ebenfalls parat: Für die Buchung eines Termins sei es hilfreich, morgens um 8 Uhr in den Onlineterminkalender zu schauen. Tagesaktuell und auch mit zwei Tagen Vorlauf würden dort Termine freigeschaltet werden, sodass auch kurzfristige Termine möglich seien. Wer spontan vorbeikommen möchte, hat dazu donnerstags die Möglichkeit – allerdings sind dann auch Wartezeiten möglich.

Für die Abholung von Dokumenten bietet die Stadt Hannover einen weiteren Service. Wer die Bürgerämter nicht ein zweites Mal aufsuchen möchte, kann sich die Dokumente auch gegen ein zusätzliches Entgelt direkt per Fahrradkurier an den Arbeitsplatz oder nach Hause liefern lassen.

Von Andreas Voigt