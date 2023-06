﻿Drei Bauprojekte in Stadtteil Bult: Am Stift zum Heiligen Geist herrscht Aufbruchstimmung

Hannover. Vor acht Jahren stand das Altenheim Stift zum Heilgen Geist im Stadtteil Bult kurz vor der Pleite, jetzt herrscht in dem Ziegelsteinbau Aufbruchstimmung. Geschäftsführer Jens Seidel präsentierte am Freitag die Zukunftspläne. Derzeit laufen Sanierungsarbeiten an dem Gebäude aus dem Jahr 1895.

25 altengerechte Wohnungen geplant

4 Millionen Euro investiert das Stift unter anderem in neue Fenster und von außen angebrachte Fluchttreppen, berichtet Seidel, der lange Jahre an der Spitze der CDU-Ratsfraktion stand. Aber das ist nicht alles. Direkt hinter dem Stift steht das seit vier Jahren leer stehende Gebäude des Rats-und-von-Soden-Kloster. Dort sind die Wasserleitungen mit Salmonellen verseucht. Jetzt hat sich mit der städtischen Wohnbaugesellschaft Hanova ein Bauherr gefunden, berichtet Seidel: Für rund 2 Millionen Euro wird das Gebäude komplett saniert, dort sollen 25 Wohnungen für altengerechtes Wohnen entstehen. Mit den Bauarbeiten will Hanova im Sommer starten. Auch das Rats-und-von-Soden-Kloster steht, wie das Stift zum Heiligen Geist, unter Denkmalschutz. Die altengerechten Wohnungen werden dann vom Stift zum Heiligen Geist mitbetreut.

Und es gibt auf dem Areal noch einen Neubau. Das Stift zum Heiligen Geist baut gemeinsam mit der Stadt Hannover das Arbeitshaus wieder auf. Das Gebäude, in dem in früheren Jahren die Hausmeister des Stifts ihre Werkstätten hatten und die Wäsche der Bewohner gewaschen wurde, war 1972 abgerissen worden, zwei Jahre bevor die Stadt dem Gesamtkomplex den Denkmalschutz verordnet hatte. Das neue Arbeitshaus soll neben einem Café auch ein Quartiersbüro der Stadt beherbergen. In der ersten Etage ist dann Platz unter anderem für Räume der Verwaltung.

Seidel sucht nach Einnahmequellen

Um für die Projekte ausreichend Geld zur Verfügung zu haben, sucht Seidel nach anderen Einnahmequellen. Gut angenommen werde bereits das Catering für auswärtige Veranstaltungen, das die Küche des Altenheims anbietet. Derzeit baut Seidel einen Pflegedienst für die Betreuung alter Menschen außerhalb des Stifts auf.

Neubau geplant: Jens Seidel zeigt eine Computeranimation des Lindener Baukontors vom neuen Quartiershaus. © Quelle: Mathias Klein

Das Stift zum Heiligen Geist ist die älteste Stiftung in Hannover. Sie wurde bereits im Jahre 1256 vom Magistrat der Stadt Hannover zusammen mit hannoverschen Bürgern als Hospital St. Spiritus gegründet. Zu Ehren des Heiligen Geistes sollten im Hospital „arme Reisende und Blinde, Lahme und mit anderen Gebrechen Behaftete Aufnahme und Pflege finden“. Seitdem ist das Stift zum Heiligen Geist als soziale Einrichtung für alte und bedürftige Menschen tätig.

Jahresumsatz 4,8 Millionen Euro

Jahrhundertelang war das Stift in der Altstadt ansässig, 1895 zog die Einrichtung in das jetzige Gebäude im Stadtteil Bult. Das Stift betreibt zur Betreuung und Pflege insbesondere von einkommensschwachen älteren Menschen eine Pflegeeinrichtung mit 90 Pflegeplätzen. Das Stift beschäftigt derzeit 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Jahresumsatz lag im vergangenen Jahr bei rund 4,8 Millionen Euro.

