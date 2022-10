﻿Stadtbahn-Gleise der Linie 6 werden in Hannover-Bult erneuert – mit Folgen für den Verkehr

Weil an zwei Stellen abgenutzte Stadtbahngleise erneuert werden, müssen sich Autofahrende und Radfahrende in Hannover-Bult auf Einschränkungen einstellen. Bis Ende November dauern die Arbeiten an – betroffen ist auch der Bischofsholer Damm.

Hannover. Auf der Strecke der Stadtbahnlinie 6 in Hannover-Bult werden abgenutzte Gleise erneuert. Autofahrende und Radfahrende müssen sich deshalb noch bis Ende November auf Einschränkungen einstellen. Die Arbeiten haben am Montag begonnen. Konkret geht es um zwei Baustellen in der Freundallee. Im Norden der Straße an der Kreuzung zur Hans-Böckler-Allee werden zwei Weichen erneuert.

Im südlichen Teil im Kreuzungsbereich mit dem Bischofsholer Damm an der Haltestelle Kerstingstraße wird der Gleisbogen saniert. Autofahrende gelangen trotzdem in alle Richtungen über die Kreuzung. Allerdings werden die beiden Spuren Richtung Braunschweiger Platz gesperrt. Die Autos werden auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite umgeleitet. Sie kann in der Zeit der Arbeiten nur jeweils einspurig in beide Richtungen befahren werden.

Autofahrer müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen – vor allem in den Stoßzeiten morgens und abends.

Ersatzverkehr mit Bussen im November

Die Freundallee ist in Richtung Hans-Böckler-Allee für den Durchgangsverkehr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Anwohnerinnen und Anwohner gelangen dennoch zu ihren Wohnungen und Grundstücken, teilte die Stadt Hannover mit.

Auch die Fahrgäste der Linie 6 müssen sich auf Verspätungen einstellen. Denn nicht alle Arbeiten sind möglich, während Stadtbahnen über die Gleise rollen. Von Freitag, 4. November, um 23 Uhr bis Montag, 7. November, hat die Üstra daher einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Braunschweiger Platz und dem Endpunkt Messe/Ost eingerichtet.

