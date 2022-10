﻿Hannover: Bundespolizei stoppt Marihuana-Dealer und findet Kokain im Zug

Erfolgreiches Wochenende für die Bundespolizei in Hannover: Am Sonnabend machten die Ermittler zwei mutmaßliche Marihuana-Dealer ausfindig, die mit typischem Drogenzubehör unterwegs waren. Am Sonntag stellten die Beamten noch 12 Gramm Kokain in einer Zugtoilette sicher.

Hannover/Uetze/Wennigsen. Die Bundespolizei im Hauptbahnhof Hannover hat in der Nacht zu Sonntag und am frühen Sonntagmorgen Ermittlungen gegen drei junge Männer eingeleitet, die mutmaßlich mit Marihuana dealen. Bei Durchsuchungen in Wennigsen und Uetze fanden die Beamten nicht nur Rauschgift, sondern auch szenetypische Utensilien. Darüber hinaus konfiszierten die Bundespolizisten eine zurückgelassene Bauchtasche mit Kokain in einem Zug.

Gegen 0 Uhr verfolgten die Beamten einen 16-Jährigen. „Er sollte hinsichtlich des Jugendschutzes überprüft werden“, sagt Detlef Lenger, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover. Nach der Festnahme offenbarte sich schnell der Fluchtgrund: „In der Bauchtasche befanden sich 50-Euro-Scheine und 59 szenetypische Plastiktütchen, die zum Handeln mit Betäubungsmitteln genutzt werden“, sagt Lenger. Darüber hinaus hatte der 16-Jährige knapp 3,2 Gramm Marihuana dabei.

Drogengeld: Verdächtiger wollte „Cousine etwas kaufen“

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover durchsuchten anschließend fünf Beamte die Wohnung des Jugendlichen und seiner Eltern in Wennigsen. Der Fund dort: „szenetypische Bargeldstückelungen in einem Rucksack“, sagt Lenger. „Der ahnungslosen Mutter hatte er erzählt, er wolle zur Verlobung seiner Cousine etwas kaufen.“ Gegen 3 Uhr endete die Maßnahme, der 16-Jährige kam zurück in die Obhut seiner Eltern.

Schon zuvor hatte die Bundespolizei abends einen 20- und 23-Jährigen gestellt. „Sie hielten bereits während der Kontrolle ein Tütchen in den Händen“, sagt Lenger. Außerdem hatten auch diese Männer „szenetypische Stückelungen an Bargeld und diverses Zubehör zum Drogenkonsum“ bei sich. Gegen den 20-Jährigen aus Uetze wird zudem bereits wegen schweren Diebstahls ermittelt. In seiner Wohnung lagen weitere geringe Mengen Marihuana, rezeptpflichtige Medikamente und Falttüten.

Zwölf Gramm Kokain auf Zugtoilette entdeckt

Gegen 6 Uhr entdeckte schließlich eine Zugbegleiterin in der Toilette einer Westfalenbahn eine Bauchtasche mit Pillen und weißem Pulver – ein Kokainmix von zwölf Gramm. „Offenbar hat es jemand liegen lassen“, sagt Lenger. Zuvor soll sich zwar eine Personengruppe im Waggon aufgehalten haben, doch ein Zusammenhang habe bis jetzt nicht hergestellt werden können. Die Ermittlungen dauern an.