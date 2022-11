﻿Hannover: Bundespolizei stoppt mutmaßlichen Marihuana-Dealer

Zivilfahnder der Bundespolizei stellten am Samstagabend im Hauptbahnhof Hannover einen mutmaßlichen Marihuana-Dealer. Ein auffälliger Geruch hatte den 29-Jährigen verraten.

Hannover. Da hatten die Beamten wohl den richtigen „Riecher“: Mit einem eigenwilligen Geruch hatte am Samstagabend ein 29-Jähriger im Hauptbahnhof Hannover auf sich aufmerksam gemacht.

Die Zivilfahnder der Bundespolizei vertrauten ihrer Nase und überprüften den Mann aus Berlin. In seiner Umhängetasche fanden die Polizisten gut 33 Gramm einer Marihuana-Tabak-Mischung. In seiner Reisetasche hatte der Beschuldigte weitere 260 Gramm Marihuana dabei, sowie 5.400 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung. Außerdem wurden verschreibungspflichtige Medikamente, die unter das Arzneimittelgesetz fallen, beschlagnahmt.

Der 29-Jährige muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungs- und Arzneimittelgesetz verantworten.

Von Maren Tinz