﻿Hannover-Burg: Vor Gartenparzellen darf künftig geparkt werden

Hannover-Burg. Lange Zeit tolerierte die Stadt, dass Pächterinnen und Pächter der Kleingartenkolonie Burgland auf dem Grünstreifen entlang des Lotte-Burghardt-Weges parken, obwohl dies durch die Straßenverkehrsordnung eigentlich nicht gestattet ist. Seit Sommer letzten Jahres wird nun das Parken auf dem Grünstreifen kontrolliert und geahndet. Laut Stadt gab es sechs Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Verwarngeld von 55 Euro.

Die Pächterinnen und Pächter hatten Klärungsbedarf: Gemeinsam mit Anwalt Andreas Hildebrand und Bezirksbürgermeister Lukas Mönkeberg (SPD) gab es einen Ortstermin. Mönkeberg und seine Fraktion hatten das Thema in die jüngste Bezirksratssitzung eingebracht. Es ging um die Frage, warum die Stadt das Parken nicht länger toleriere und ob es künftig wieder möglich werden könne. Zudem fragte die SPD-Fraktion nach alternativen Parkplätzen.

Kein Parken auf der Grünfläche

Die Antwort der Verwaltung: Das Thema sei bereits seit 2019 aufgrund von Konflikten und Beschwerden behandelt worden. Im Mai 2021 hatte die Ratsversammlung über das Parken in Kleingartenanlagen abgestimmt – mit dem Ergebnis, dass die Mehrheit sich dagegen aussprach. Der Bezirksverband der Kleingärtner sei dazu angehalten worden, die ihm angehörigen Vereine über den Beschluss zu informieren. Nun sei es erneut zu Beschwerden gekommen, heißt es in der Drucksache. Das Parken entlang des Grabens auf der unbefestigten Grünfläche könne nicht toleriert werden und würde zu Diskussionen in anderen Anlagen führen.

Lotte-Burghardt-Weg: Das Parken ist auf dem Grünstreifen entlang des Grabens (rechts) nicht erlaubt. Gegenüber direkt vor den Parzellen aber schon. © Quelle: Sonja Scheller

Parken vor den Parzellen ist erlaubt

Allerdings werde das Parken auf dem Schotter direkt vor den Kleingarten-Parzellen weiterhin akzeptiert. Die Gehwegschilder auf der Parzellenseite sollen dafür entfernt werden, heißt es in der Drucksache.

Die andere Seite des Lotte-Burghardt-Weges wird mit Schildern ausgestattet, um „Missverständnisse zu bereinigen“ und „die Grünflächen und deren Funktion zu schützen“. Auf Nachfrage bei der Stadt heißt es, die Grünfläche habe vielfältige Funktionen, zum Beispiel diene sie als „Retentionsfläche bzw. dem Schutz des Grabens“. Je stärker der Boden durch Fremdeinwirken verdichtet würde, desto weniger Wasser könne er bei Starkregen aufnehmen.

Auf dem Schotter: Vor den Parzellen (hier rechts) ist das Parken weiterhin akzeptiert. © Quelle: Sonja Scheller

Vorerst werden keine Bußgelder verhängt

Mit den zuständigen Fachämtern und der Polizei sei vereinbart worden, „dass bis zum Aufstellen der Schilder hier möglichst keine Ordnungswidrigkeit geahndet wird, es sei denn, es liegen Beschwerden Dritter vor“.

Auch Anwalt Andreas Hildebrand erklärt: „Juristisch gilt, dass Grünstreifen nicht beparkt werden dürfen.“ Er teilt mit, dass der Kleingartenverein Burgland und der Bezirksverband Hannover der Kleingärtner es begrüßen, dass sich die Stadt Hannover bemüht, eine Lösung zu finden, „mit der die Parteien bei der sich bietenden Rechtslage ‚leben‘ können. Unser gemeinsamer Dank gilt insoweit auch Herrn Bezirksbürgermeister Mönkeberg, der sich hier sehr verständnisvoll eingesetzt hat.“

Lotte-Burghardt-Weg: Die Gehwegschilder sollen entfernt werden. © Quelle: Sonja Scheller

„Ob die jetzt gefundene Herangehensweise die Probleme der Kleingärtner am Lotte-Burghardt-Weg löst, wird die nächste Gartensaison zeigen“, gibt Hildebrand zu bedenken. „Sollten die Parkflächen dann nicht ausreichen, muss in jedem Fall dann über eine andere – natürlich rechtskonforme – Lösung nachgedacht werden, und es muss insbesondere auch eine gefunden werden. Wie ich dem Statement der Landeshauptstadt entnehmen konnte, will dort auch niemand, ebenso wie bei Verein und Verband, dass zum Beispiel Gärten in Parkflächen umgewandelt werden“, sagt der Anwalt des Gartenvereins.

Schilder sollen ab Frühjahr für Klarheit sorgen

Nach Rücksprache mit dem Verein habe er die Landeshauptstadt gebeten, „den Streifen, der jetzt genutzt werden soll, dann etwas zu befestigen oder aber sich insoweit noch einmal mit Bezirksverband und Verein abzustimmen.“ Doch „aus Sicht der Verwaltung ist eine weitere Befestigung zum Zweck des Parkens nicht notwendig“, wie die Stadt mitteilt. Die neuen Parkverbotsschilder sollen im Laufe des Frühjahrs 2023 kommen.