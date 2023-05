﻿Hannover: Burgel Döhring schließt ihre Boutique „Agatha“

Geschäftsaufgabe nach 47 Jahren

Ihr Laden ist in Hannover eine Institution, bald aber nicht mehr da: Burgel Döhring (67) gibt ihr Geschäft „Agatha“ an der Theaterstraße endgültig auf. Hier erzählt die Boutiquenbesitzerin, wer in den 47 Jahren alles bei ihr shoppen war und was sie nun plant.

