﻿Bauarbeiten in Linden: Drei Tage Busse statt Bahnen auf der Üstra-Linie 10

Hannover. Aufgrund von Arbeiten auf der Limmerstraße wird die Stadtbahnlinie 10 Ende des Monats drei Tage lang nicht fahren – von Betriebsbeginn am Montag, 27. März, bis Betriebsende am Mittwoch, 29. März. Diese Einschränkung gilt in beiden Fahrtrichtungen und auf der gesamten Strecke zwischen Ahlem und Hauptbahnhof/ZOB. Die Üstra richtet einen Schienenersatzverkehr ein.

In diesem Zeitraum erfolgen im Bereich der Haltestelle Ungerstraße, die zu einem Hochbahnsteig umgebaut wird, Gleisbauarbeiten. Darüber hinaus werden auf der Limmerstraße sowie in mehreren anliegenden Straßen in Vorbereitung auf den Bau der künftigen Hochbahnsteige Am Küchengarten und an der Leinaustraße Bohrproben genommen. Radfahrende sowie Fußgängerinnen und Fußgänger können die betroffenen Bereiche passieren.

Hannover: Schienenersatzverkehr auf der Üstra-Linie 10

Die Ersatzhaltestellen befinden sich in der Regel in unmittelbarer Nähe zu den Haltestellen der Stadtbahn. Zu beachten ist, dass die Busse im Schienenersatzverkehr zum Teil auf einer anderen Strecke und länger fahren. In Fahrtrichtung Ahlem entfallen die Haltestellen Glocksee, Leinaustraße, Ungerstraße, Harenberger Straße und Brunnenstraße. Die Haltestelle Am Küchengarten wird an die Bus-Haltestelle der Linie 120 in Fahrtrichtung Ahlem verlegt. Zusätzlich halten die Busse an den Haltestellen Kötnerholzweg sowie Tegtmeyerstraße und Steinfeldstraße.

In Fahrtrichtung Hauptbahnhof/ZOB entfallen die Haltestellen Brunnenstraße, Harenberger Straße, Ungerstraße und Leinaustraße. Die Haltestelle Am Küchengarten wird in die Fössestraße verlegt. Der SEV hält zusätzlich an der Steinfeldstraße und Tegtmeyerstraße sowie am Kötnerholzweg. Zu beachten ist, dass aus Platzgründen keine Fahrräder in den Bussen mitgenommen werden dürfen.