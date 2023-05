﻿Im Süden der Region: Am Wochenende keine Stadtbahnen auf den Linien 1 und 2

Hannover. Auf den Linien 1 und 2 der Üstra fahren am Wochenende zum Teil keine Stadtbahnen, sondern Busse. Der Schienenersatzverkehr gilt für den Zeitraum vom frühen Sonnabend, 6. Mai, um circa 1 Uhr bis Sonntag, 7. Mai, zum Betriebsschluss und ab der Haltestelle Peiner Straße in Richtung Süden.

Grund für diese Maßnahme sind mehrere Baustellen entlang der Strecke. Vom Kröpcke kommend enden sämtliche Bahnen an der Haltestelle Peiner Straße, von dort geht es für die Fahrgäste mit dem Bus weiter Richtung Endpunkt in Sarstedt (Linie 1) oder in Rethen (Linie 2).

Nicht bedient werden kann die Haltestelle Laatzen/Rethener Winkel, die nicht an einer Straße liegt. Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die etwas nördlicher gelegene Haltestelle Laatzen zu nutzen.