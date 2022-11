﻿Zu wenige Aktive: Butjerbrunnenverein in Oberricklingen löst sich auf

Hannover. Noch einmal wird am ersten Advent (27. November) der Weihnachtsbaum auf dem Butjerbrunnenplatz in Oberricklingen erstrahlen. Danach ist Schluss für den Oberricklinger Butjerbrunnenverein (OBV), der viele Jahre lang unter anderem für Weihnachtsstimmung gesorgt hatte. Die Vorsitzende Angelika Walther hat ihrem Vereinsvorstand in der vergangenen Sitzung die Auflösung vorgeschlagen. Es habe keine Alternativen gegeben, sagt sie. „Ich bin darüber sehr traurig, aber unser Verein ist mit den Jahren einfach zu klein geworden.“ Zuletzt habe es immer weniger Aktive gegeben, die sich um Feste, Verschönerungen auf dem Platz oder die Vernetzung mit anderen Vereinen gekümmert hätten.

Dem Stadtteil wird ein rühriger Verein in Erinnerung bleiben, der sich ein Vierteljahrhundert lang die Fläche rund um den Butjerbrunnen zur Aufgabe gemacht hatte. Und der sich erfolgreich darum bemüht hatte, dem Stadtteilplatz Leben einzuhauchen.

Brunnen mit Knabenfigur stammt von Jürgen Klein

Seit den Fünfzigerjahren heißt der Platz Oberricklinger Markt. In der Folge öffneten ringsherum Geschäfte, seit 1956 gibt es den Wochenmarkt. Leben kam auch durch das Ordnungsamt und die Stadtteilbücherei auf das Areal. Diese Institutionen sind schon vor Jahrzehnten ins Stadtteilzentrum Ricklingen umgezogen. Geblieben ist der vom Bückeburger Künstler Jürgen Klein gestaltete Brunnen mit der Knabenfigur von 1959. Die Szene erinnert an Generationen Ricklinger Buben – die Butjer –, die in der nahen Beeke ihre Angel auswarfen.

Viele Anwohnerinnen und Anwohner wünschten sich aber auch festliches Treiben und mehr Kultur. Wünsche wie diese landeten 1996 bei der Oberricklingerin Angelika Walther, die damals für die SPD im Rat der Stadt saß. Mit interessierten Mitstreitern gründete sie den Oberricklinger Butjerbrunnenverein. Vor 25 Jahren organisierte der OBV das erste Stadtteilfest, das fortan alle zwei Jahre stattfinden sollte. Der Auftakt passierte noch auf dem alten Marktplatz. Seinen neuen Namen „Butjerbrunnenplatz“ bekam das Areal nach einer Bürgerumfrage 1999.

Butjerbrunnenfest 2012: Der OBV organisierte 25 Jahre lang Stadtteilfeste in Oberricklingen. © Quelle: Marcel Schwarzenberger

Zum Butjerbrunnenfest kamen über die Jahre kamen Weihnachtsmärkte, Geschichtswerkstatt und Butjerbrunch hinzu. „Die Grundidee war immer: Alles passiert aus dem Stadtteil für den Stadtteil“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Ulrich Möller. Auch er ist Gründungsmitglied des OBV. Viele Aktiven seien auch in anderen Organisationen aktiv, sagt Möller, der selbst in der Siedlergemeinschaft Groß-Ricklingen verwurzelt ist. Bühnenbau, das Aufstellen der Weihnachtsbäume: all das funktionierte in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr. Zu den Veranstaltungen kamen kamen Bands wie „It’s M.E.“, es kamen Gastronomen, Sportvereine, Chöre, Kindergärten, die Interessengemeinschaft Ricklingen und viele andere. Auch politische Prominenz wie der langjährige hannoversche Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg schauten vorbei.

Schaute 2000 beim Butjerbrunnenfest vorbei: Der damalige Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg mit Co-Veranstalterin Angelika Walther. © Quelle: privat / Ulrich Möller

Seit der Gründung spendete der OBV seine Überschüsse – über die Jahre hinweg insgesamt fast 20.000 Euro – unter anderem an die Wilhelm-Busch-Grundschule, die St.-Thomasgemeinde, die Flüchtlingsunterkunft Munzeler Straße oder den karitativen Verein „Kleine Herzen“. Die Mitglieder kümmerten sich um den Platz, fegten die Fläche, räumten auf und versorgten die Blumenschalen. Allerdings schrumpft die Zahl der Aktiven immer mehr. Auch auf beiden Seiten der Wallensteinstraße hat sich die Geschäftswelt spürbar verändert. Das letzte Stadtteilfest fand 2018 statt, 2019 gab es noch einmal einen Butjerbrunch. Dann kam die pandemiebedingte Zwangspause. Am kommenden Sonntag wird noch einmal gefeiert, dann ist vorerst Schluss.

Die Vereinsvorsitzende Angelika Walther wird weiterhin in der Sanierungskommission Oberricklingen aktiv bleiben. Das Umbauprogramm für den Stadtteil sieht auch eine Erneuerung des Butjerbrunnenplatzes vor. Noch warten die Anwohner auf ein Konzept. Nicht nur Walther erhofft sich dadurch frische Impulse für eine Belebung.

Am ersten Advent wird es feierlich Am ersten Adventssonntag, 27. November, organisiert der Oberricklinger Butjerbrunnenverein seine letzte Adventsveranstaltung. Los geht es um 16 Uhr auf dem Butjerbrunnenplatz. Der Weihnachtsbaum steht bereits, geschmückt von den Kindern der Awo-Kita Levester Straße. Den nötigen Strom spendet die Sparkasse Hannover. Mit dabei sind der Posaunenchor der evangelischen Gemeinde St. Thomas, Pastorin Sigrid Lampe-Densky und Bezirksbürgermeister Andreas Markurth. Gemeinsam mit dem Hannoveschen Carneval Club werden Glühwein und Speisen vom Grill angeboten.

Von Marcel Schwarzenberger