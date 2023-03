﻿Das Café „Fräulein Schlicht“ in Linden-Mitte schließt ab Mitte Mai

Gastronomin Johanna Schlicht schließt das Café „Fräulein Schlicht“ an der Davenstedter Straße in Linden-Mitte – trotz guter Besucherzahlen. Die Betreiberin erzählt, warum sie diesen Schritt geht und warum sie nicht ganz von der Bildfläche in Linden verschwindet.

Hannover. Es war keine einfach Entscheidung für Johanna Schlicht: Sie schließt ihr beliebtes Café „Fräulein Schlicht“ an der Davenstedter Straße in Linden-Mitte zum 15. Mai. „Es war ein schleichender Prozess“, sagt sie zur Schließung. Schon während ihrer ersten Schwangerschaft vor drei Jahren habe sie gemerkt, dass es gar nicht so leicht war, alles unter einen Hut zu bekommen. Ihr Partner Julian Vogel habe ihr damals viel geholfen. Ende 2022 kam das zweite Kind zur Welt. Die Gastronomin habe gemerkt, dass sie alles nicht mehr zu 100 Prozent schaffe. Mittlerweile hatte sie neben dem 2017 gegründeten „Fräulein Schlicht“ auch ein zweites Café „Små Schlicht“ („kleines Schlicht“) betrieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotz ihres Mutterschutzes musste die 35-Jährige die Personalplanung oder den Einkauf übernehmen – wollte aber auch für ihre Kinder da sein und diese nicht den ganzen Tag von einer Nanny betreuen lassen. „Wir brauchen diese kreative Pause“, sagte sie.

Lesen Sie auch

„Fräulein Schlicht“: Nachfolgerladen wird auch ein Café

Die endgültige Entscheidung, das Café aufzugeben, traf Schlicht nach einer Anfrage durch den heutigen Käufer. Dieser hatte durch Zufall eine Mail geschrieben, weil er eine Ladenfläche suchte. „Das war dann der ausschlaggebende Punkt den Laden doch recht zeitnah abzugeben.“ Denn: Der Inhaber eröffnet einen Laden ganz nach ihren Kriterien: Er passt ins Viertel – und „es bleibt ein inhabergeführtes Bistro-Café“, sagt sie. Weitere Informationen über den kommenden Laden sind aber noch geheim, erzählt sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schlicht erfüllte sich Lebenstraum in Linden-Mitte

Mit dem „Fräulein Schlicht“ erfüllte sich die gelernte Steuerfachangestellte einen Lebenstraum. Das Ladenkonzept ging auf – das merkte die gebürtige Godshornerin nicht nur an der Zahl der Besucherinnen und Besucher. Nachdem sie die Schließung auf der Website und auf Instagram verkündete, meldeten sich zahlreiche, traurige Menschen bei ihr. „Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich bin sehr gerührt.“

Johanna Schlicht betreibt mit ihrem Freund Julian Vogel weiterhin das Café „Små Schlicht“ in Linden-Nord. © Quelle: Rainer Droese (Archiv)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch ganz verabschiedet sich Schlicht nicht. Sie und ihr Lebensgefährte werden weiterhin das im Mai 2022 eröffnete „Små Schlicht“ betreiben. „Es ist schön, zu wissen, dass man nicht ganz raus ist“, findet die Gastronomin. Die hausgemachten Brötchen, Kuchen und Frühstücksboxen werde es auch dort weiterhin geben. Die Entscheidung ist für das „Små Schlicht“ gefallen, weil es einfach ein bisschen kleiner und übersichtlicher als das „Fräulein Schlicht“ sei. Derzeit passen rund 14 Leute in das 26 Quadratmeter große Café an der Grotestraße 25 in Linden-Nord. „Wir wollen nun unsere Außenfläche vergrößern.“