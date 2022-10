﻿„Jeder ist bei uns willkommen“: Carola Stieglitz ist neue Leiterin des Kirchenladens ka:punkt in Hannover

Sie will für die Menschen in der City von Hannover da sein: Die studierte Pädagogin Carola Stieglitz ist neue Leiterin des Kirchenladens ka:punkt an der Grupenstraße. Mit ihrem Team bietet sie hier nicht nur Beratungsgespräche und Kultur an – sondern auch kostengünstigen Kaffee.

Hannover. Die letzten Kartons hat sie noch nicht ausgepackt. Am Fenster über ihrem Schreibtisch prangt noch der Schriftzug „Gute Aussichten“, den Kolleginnen hier zur Begrüßung angebracht haben. Doch Carola Stieglitz wirkt schon jetzt wie eine, die am richtigen Platz angekommen ist. „Mit dieser Stelle habe ich schon immer geliebäugelt“, sagt sie und lacht. „Dies ist ein ganz besonderer Ort.“

Die 34-Jährige ist die neue Leiterin des Kirchenladens ka:punkt an der Grupenstraße in Hannover. Zur Expo 2000 hat die katholische Kirche die Einrichtung als niedrigschwellige Anlaufstelle in der City aus der Taufe gehoben. "Die Kirche ist deutlich vielfältiger, als sie oft wahrgenommen wird", sagt Stieglitz, "und hier kann man das zeigen."

„Gute Aussichten“: Carola Stieglitz am Schreibtisch in ihrem Büro in der Grupenstraße. © Quelle: Rainer Dröse

Die agile Frau sprüht vor Energie, wenn sie von den Möglichkeiten des ka:punkts schwärmt. „Hier hat man mehr Freiheiten als in einer klassischen Pfarrei“, sagt sie. „Man kann für die Menschen in der Innenstadt da sein.“ Die City sei in einem massiven Wandel – den könne die Kirche hier mitgestalten und dafür sorgen, dass Hannover ein soziales Gesicht behalte.

„Gelebte Gastfreundschaft“

Das Café im Erdgeschoss wird von rund 40 Ehrenamtlichen gemanagt, die Kaffee zu geringen Preisen anbieten und bei Bedarf auch für Gespräche ansprechbar sind. „Es geht dabei um gelebte Gastfreundschaft“, sagt Stieglitz, „jeder ist bei uns willkommen.“ Ein Team zieht von hier aus zweimal wöchentlich mit dem Bollerwagen los, um Obdachlose mit Kaffee oder Suppe zu versorgen.

Im Kirchenladen gehen aber auch Lesungen, Diskussionen und Ausstellungen über die Bühne. Und im "Raum der Stille" gibt es regelmäßig Gottesdienste. "Man kann dort auch einfach eine Kerze anzünden und zur Ruhe kommen", sagt die neue ka:punkt-Chefin.

Eine niedrigschwellige Anlaufstelle: der ka:punkt an der Grupenstraße. © Quelle: Rainer Dröse

Daneben bieten versierte Hauptamtliche im Kirchenladen eine kostenlose Ehe-, Familien- und Lebensberatung an. Und die Caritas hat hier eine Krebs- und Schuldnerberatung eingerichtet. "Die Nachfrage ist groß, und der Bedarf steigt", sagt Stieglitz.

Von Vinnhorst nach Linden

Die 34-Jährige wuchs in Vinnhorst auf, war früh in katholischen Gemeinden und im Jugendzentrum Tabor aktiv. Nach dem Abitur an der Lutherschule studierte sie in Hildesheim Sozial- und Organisationspädagogik. Später arbeitete sie in der katholischen Erwachsenenbildung. Außerdem war sie Geschäftsführerin des Diözesanrates, also der Laienvertretung des Bistums.

Zuletzt war sie als Referentin im Generalvikariat tätig, in der Zentrale der Diözese. Dann ging die langjährige Leiterin des ka:punkts, Jutta Johannwerner, Anfang des Jahres in den Ruhestand – und Carola Stieglitz nutzte die Chance, nach Hannover zu wechseln.

„Ich bin gern unterwegs“, sagt sie. Im Jahr 2018 ist sie fünf Monate lang durch Südamerika getourt. „Das war ein unglaubliches Erlebnis.“ Doch andererseits sei sie in ihrer Heimatstadt auch fest verwurzelt. „Ich weiß schon, was ich an Hannover habe.“ Mittlerweile lebt sie mit ihrem Mann und der kleinen Tochter in Linden. Gar nicht so weit von dem Laden an der Grupenstraße, an dem sie mit ihrem Team für die Menschen da sein will.