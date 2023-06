Feldjägertag 2023

Besuch aus Berlin: Beim Feldjägertag feierte das Kommando Feldjäger am Dienstag sein zehnjähriges Bestehen. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne, Mitte) schritt dabei mit dem Inspekteur der Streitkräftebasis, Generalleutnant Martin Schelleis (links), und Brigadegeneral Sandro Wiesner die Front der Soldaten auf dem Übungsplatz in der Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne ab.

Beim Feldjägertag in der Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne in Hannover-Vahrenheide hat sich Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) über mangelnden Rückhalt der Bundeswehr in der Bevölkerung beklagt. Es sei noch Überzeugungsarbeit nötig, sagte er.

