﻿Nach nur einem Jahr ist schon wieder Schluss: „Chicago Bagels“ schließt

Hannover. Es war nur ein Intermezzo: Chicago Bagels schließt seine Filiale am Weißekreuzplatz an der Lister Meile. Der drastische Schritt sei aus betriebswirtschaftlichen Gründen erfolgt. „Wir bedanken uns herzlich für die Treue und die schöne Zeit“, schreibt Geschäftsführer und Gründer Florian Bader in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook.

Am Sonnabend und Sonntag, 9. und 10. September, sind die letzten Öffnungstage – jeweils von 10 bis 18 Uhr. Danach ist nach ziemlich genau einem Jahr wieder Schluss mit dieser Alternative zum üblichen Fast Food in Hannover, bei dem die runden Brötchen mit dem Loch in der Mitte zum Geschäftskonzept erhoben wurden. Erst Anfang August 2022 war die Filiale eröffnet worden.

Chicago Bagels schließt Filialen in Hannover und Hildesheim

Auch die Filiale in Hildesheim wird geschlossen. Diese befindet sich an der Osterstraße – und gab es bereits seit Juni 2019.

