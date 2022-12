﻿Wechsel bei der Wirtschaftsförderung: Christian Peters wird ab Januar neuer Leiter des Fachbereichs in Hannover

Hannover. Die städtische Wirtschaftsverwaltung bekommt eine neue Leitung: Christian Peters führt ab Januar 2023 den Fachbereich Wirtschaft, zu dessen Kernaufgaben etwa die Immobilienverwaltung, die städtische Wirtschaftsförderung und das Marktwesen zählen. 107 Beschäftigte arbeiten im Fachbereich Wirtschaft. Peters folgt auf Kay de Cassan, die Ende des Jahres in Ruhestand geht. Diese Personalie hat Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel am Freitag im Wirtschaftsausschuss bekanntgegeben.

Der 56-jährige Peters arbeitet seit 29 Jahren bei der Stadt, die meiste Zeit davon in den Bereichen Grundstücksvermarktung und Wirtschaftsförderung. In den vergangenen knapp zwei Jahren verantwortete er den Bereich Immobilienverkehr und war Stellvertreter von de Cassan. Er war unter anderem an der Entwicklung des Wissenschafts-und Technologieparks „Science Area 30x“ in Marienwerder beteiligt und hat die Ansiedlung der neuen Konzernzentrale der Continental AG an der Hans-Böckler-Allee koordiniert.

De Cassan entwickelte den Kronsberg und das Expo-Gelände

Vor dem Hintergrund der wachsenden Herausforderungen für Unternehmen auch in Hannover soll Peters vor allem die Digitalisierung des Fachbereichs voranbringen. „Mit Christian Peters haben wir einen Fachmann gefunden, der die hannoversche Wirtschaft gut kennt und viel Erfahrung, aber auch neue Ideen für die Aufgaben des Fachbereichs mitbringt“, sagte Dezernentin Ritschel. Seine Vorgängerin lobte sie mit den Worten: „Kay de Cassan hat schon allein aufgrund der Tatsache, dass sie so lange den Fachbereich leitete, Maßstäbe gesetzt. Insbesondere ihr umfangreiches Erfahrungswissen, die gute Vernetzung und ihre Kommunikationsfähigkeit sind hervorzuheben.“ Sie sei sicher, dass Peters als bisheriger Stellvertreter gut daran anknüpfen könne, sagt Ritschel.

De Cassan arbeitete fast 37 Jahren in der Stadtverwaltung, davon knapp 20 Jahre als Leiterin des Fachbereichs Wirtschaft. Zu Beginn ihrer beruflichen Tätigkeit baute sie als Referentin unter anderem das Umweltdezernat mit auf und führte dann mehrere Jahre das Büro des damaligen Oberstadtdirektors. In ihre Amtszeit fiel die Entwicklung des Kronsbergs, des Expo-Geländes, des Stadions zur Fußballweltmeisterschaft 2006 und des Strandbads am Maschsee mit der Fitness-Anlage Aspria.