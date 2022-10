﻿Manege frei für den integrativen Zirkus der Sinne in Hannovers Südstadt

Das Vorbild ist der „Circus of the Senses“ aus den USA: Beim Zirkus der Sinne in Hannovers Südstadt erleben seh- und hörgeschädigte Jungen und Mädchen Tiere und Artisten hautnah. Möglich macht das die Hannoveranerin Sarah Schwarz.

