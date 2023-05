﻿Das ist Hannovers neue Fahrrad-Superquerung auf dem Cityring

Hannover. Erstmals hat die Stadt eine Fahrrad-Großquerung neuen Typs über den Cityring extra für Velorouten angelegt. Zwischen Lavesstraße und Schiffgraben haben Autos jetzt eine zusätzliche Ampelanlage, nur 57 Meter von der Kreuzung Lavesstraße entfernt. Dank einer pfiffigen Schaltung kam es aber während einer einstündigen Beobachtungsphase nicht einmal zu einem Extra-Halt. Die Ampelsysteme scheinen gut aufeinander abgestimmt.

Veloroute quert Cityring: Das ist Hannovers neue Superfurt

In den kommenden Jahren soll Hannover ein Schnellstraßensystem für den Fahrradverkehr bekommen, das ähnlich gut ausgebaut ist wie für den Autoverkehr, nur nicht so aufwendig. Es besteht unter anderem aus zwölf Hauptstrecken, Velorouten genannt, die sich vom Zentrum aus verzweigen. Das Problem: Alle müssen den Cityring kreuzen, das Tangentensystem für Autos mit Zehntausenden Fahrzeugbewegungen pro Tag.

Vielfach kann das an Kreuzungen erfolgen, die ohnehin gut für den Radverkehr ausgebaut sind. Für die vier Velorouten nach Osten und Südosten aber musste sich die Stadt etwas einfallen lassen – und hat alle vier platzsparend auf eine neue Furt gelegt.

Drei Velorouten auf einer Querung

Wer künftig vom Zentrum per Veloroute nach Misburg (Veloroute 4) oder Anderten (Veloroute 5) fahren will oder nach Bult-Bemerode-Kronsberg (Veloroute 6) oder auf einem kurzen Abschnitt Richtung östliche Südstadt/Waldheim (Veloroute 7), nimmt ab Lavesstraße einen historischen Weg, der seit der Nachkriegszeit wegen der Cityring-Schneise versperrt war: durch die Auto-Sackgasse Gutenberghof geht es über die neue Cityring-Fahrradquerung in die Kestnerstraße.

Seit einigen Tagen ist die Ampelanlage geschaltet. Noch aber ist wenig Fahrradbetrieb: Auf der Lavesstraße werden Radfahrende noch nicht in den Gutenberghof geleitet, auch in umgekehrter Richtung fehlen noch Schilder, die den neuen Weg zum Zentrum als solchen kennzeichnen.

Radfahrerin: „Ein bisschen unübersichtlich“

„Ein bisschen unübersichtlich“ findet Radfahrerin Maren Schröder die Situation daher noch. Sie radelt täglich aus der Nordstadt zum Braunschweiger Platz und wird die Querung daher künftig ständig benutzen, sobald die jahrelange Dauerbaustelle am Ärztehaus Schiffgraben irgendwann mal keine Radwege mehr blockiert. Dass die Stadt den Radverkehr stärken will, findet die 22-Jährige gut.

Das sieht auch Peter Blauert (68) so. Er ist vor fast 30 Jahren ins Emsland gezogen und nur noch gelegentlich in Hannover. „Was Radverkehr betrifft, ist Hannover spürbar weiter als das Emsland“, urteilt er, während er an der Ampel wartet: „Gut, dass sich hier etwas tut.“ https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1sSkFlJ_YkKhJvNGO9J4IMp0BO9rvMU-y&usp=sharing

Kein Dauergrün für Fahrräder

Wer allerdings glaubt, dass Radfahrende künftig Dauergrün haben auf den Velorouten oder dass die aufwendig in den Boden gearbeiteten Induktionsschleifen ihnen schnelle Freifahrt schalten, der irrt. Handgestoppt beträgt die Wartezeit immer eine Minute – das dürfte an der Koordination mit der benachbarten Ampel Lavesstraße liegen. Die Schleifen haben einen anderen Sinn: Wenn kein Fahrrad wartet und kein Auto aus der Kestnerstraße abbiegen will, bleibt es auf dem Cityring dauergrün. Da hat sich also jemand Gedanken gemacht beim Planen und Programmieren.

Zu verbessern gäbe es trotzdem einiges. Andreas Votoupals etwa, der täglich mit dem E-Rad zwischen Laatzen und Wedemark pendelt, wünscht sich einen Radfahrer-Grünpfeil beim Abbiegen aus der Kestnerstraße nach rechts in den Cityring. Und Fußgänger Alexander Hammerschmidt findet es „verwirrend, dass nicht auch gleich ein Überweg für Fußgänger eingeplant“ wurde. Tatsächlich müssen Menschen ohne Vehikel weiter den Umweg über die bisherige Kreuzung nehmen.

