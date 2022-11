﻿Grundschule Tiefenriede: Autorin Claudia Rimkus kommt zum Vorlesetag an in ihrer alten Schule

Beim Vorlesetag hat die Autorin und ehemalige Schulsekretärin Claudia Rimkus an der Grundschule Tiefenriede in Hannover eine Geschichte vorgelesen, die sie eigens für den Anlass verfasst hat. Auch sonst gab es an der Schule ein ganz besonders Vorleseangebot.

Hannover. Gelesen wird an der Grundschule Tiefenriede in der Südstadt immer. „Jede Lehrkraft liest mindestens täglich 20 Minuten in der Klasse vor“, sagt Lehrerin Claudia Erchinger. Am bundesweiten Vorlesetag, seit 2004 immer der dritte Freitag im November, gab es ein ganz besonderes Leseprogramm. Die Erst- und Zweitklässler konnten aus 18 Büchern, die auf Plakaten vorgestellt wurden, ihre Lieblingsgeschichte wählen.

„Die Tütenprinzessin“ etwa, erzählt von einer Prinzessin, die sich nicht retten lässt, sondern selbst ihren Prinzen rettet. Es geht um Drachen, die nicht kämpfen wollen, und Willi Wiberg und seinen unsichtbaren Freund. Schulleiter Andreas Kathmann lobte das Engagement der Vorlesenden, darunter waren nicht nur Lehrkräfte, sondern auch Praktikanten, Eltern und sogenannte Lese-Omis.

Wie Tom zu einem Helden wurde

Zu Gast war auch Autorin Claudia Rimkus. Sie hatte an der Grundschule zuletzt als Schulsekretärin gearbeitet, Mittlerweile ist die 66-Jährige im Ruhestand und kann sich ganz dem Schreiben widmen. Eigentlich verfasst sie meistens Krimis. Für den Vorlesetag an ihrer alten Schule hat sie sich aber eigens eine spannende Kindergeschichte ausgedacht. Diese las sie in einer dritten und einer vierten Klasse vor. Es geht um Tom, neun Jahre alt und neu in der Klasse. Er mag Deutsch und Sport, ist klein, rothaarig und sommersprossig, Freunde hat er noch nicht gefunden und von Heldentaten träumt er bislang nur. Aber dann zeigt er im wahren Leben Mut, wird zum Helden und gewinnt schließlich doch neue Freude.

Ein Vormittag Schreibezeit: Claudia Rimkus hat für die 3c eine ganz besondere Geschichte mitgebracht. © Quelle: Tobias Wölki

Wie lange Rimkus an der Geschichte geschrieben habe, wollten die Schüler wissen. „Einen Vormittag“, sagte sie. Für einen 350- bis 400-seitigen Krimi brauche sie ein Jahr. Die Drittklässlerinnen und Drittklässler berichteten, dass sie auch selbst freie Geschichten schreiben. Zwei Mädchen sagten, dass sie schon zwei Kapitel fertig hätten. Zu jedem Kapitel würden sie immer ein Bild malen. Ein Junge, sagte, dass er Band sechs und sieben zu einer Fantasyreihe um Gregor von Suzanne Collins schreibe. Ein anderer Schüler erzählte, dass seine Titelfiguren Ida und Ben heißen. Sie sollen im Wald ein Abenteuer erleben, sagte er. „Weiter bin ich noch nicht.“

An der Grundschule Tiefenriede wird also offenbar nicht nur vorgelesen, sondern auch viel selbst geschrieben. Eine gute Botschaft zum Vorlesetag.