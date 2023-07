﻿ClockClock in Hannover: So tickt die Vorgruppe von Pink

Hannover. Bojan Kalajdžić ist Frontmann der Band ClockClock, zu der außerdem die Musikproduzenten Fabian Fieser und Mark Vonsin gehören. Spitzname des Sängers ist Boki – er mag es so genannt und geduzt zu werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Boki, „When the sun don’t shine“ – was machst du dann?

Ich muss gestehen, wir haben Glück. Bis heute haben wir noch keine Show gespielt, bei der es geregnet hat (lacht). Ich hoffe, es bleibt dabei. Ansonsten bin ich sehr gern zu Hause, wenn die Sonne nicht scheint. Ich kann auch gut alleine sein, das stört mich überhaupt nicht. Gerade in Phasen, in denen wir so viel unterwegs sind wie jetzt. Unser Song „When the sun don’t shine“ handelt von Zeiten, in denen alles etwas schwieriger war. Wobei: Wir stammen ja aus der Pfalz, und man sagt, dass dort die Sonne sehr viel öfter scheint als woanders.

ClockClock: „When the sun don’t shine“. © Quelle: Universal Music

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Lied war vor drei Jahren maßgebend für das, was in den folgenden Jahren kommen sollte.

Es war der Beginn einer neuen Ära. Wir waren an einem Punkt in unseren Leben, an dem sich vieles geändert hat. Der eine hat angefangen zu arbeiten, der andere stand kurz davor, mit der Uni fertig zu werden. Wir wussten nicht, ob wir als Band zusammenbleiben und weitermachen. Vieles stand auf der Kippe. Um auf die Frage zurückzukommen: Wir machen das Beste daraus, wenn die Sonne nicht scheint. Das ist die beste Konstante, die man für jede Phase des Lebens haben kann: einfach immer das Beste daraus machen.

An dir und deiner Band kommt man aktuell nicht vorbei: ClockClock läuft im Radio, im Fahrstuhl, irgendwie überall.

Sorry dafür (lacht).

Du hast viele Hits geschrieben, aber kein Album. Braucht man heutzutage überhaupt noch eins?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gute Frage. Ich frage mich, was man überhaupt braucht. Für uns hat ein Album bislang noch keinen Sinn ergeben, wir hatten keins geplant. Für eine musikalische Karriere braucht man es vielleicht nicht unbedingt. Was auch das Hörverhalten zeigt: Wir hören mittlerweile ja eher Playlists als Alben. Aber wie heißt es in der Musikbranche so schön: Ein Hit macht das Album fit (lacht). Das sind eben die Nummern, die am meisten im Ohr bleiben und den größten Wiedererkennungswert haben. Vom künstlerischen Aspekt her gesehen, ist ein Album sehr wünschenswert. Man hat einfach die Möglichkeit, andere Facetten von sich zu zeigen, kann eine ganz andere Dramaturgie schaffen, andere Geschichten erzählen. Ich freue mich als Hörer ja auch, wenn ich noch mehr Stücke von Künstlern höre, als die, die im Radio laufen.

Lesen Sie auch

Also wird es eins geben?!

Wir arbeiten daran und freuen uns darauf, wenn es fertig ist. Es kommt alles zu seiner Zeit, würde ich sagen.

Trio arbeitet jahrelang auf den Erfolg hin

Du machst mit deiner Band seit gut sieben Jahren Musik, mit „Sorry“ kam der Erfolg. Wie hat sich das angefühlt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Erfolg kam zwar überraschend, irgendwie aber auch nicht. Bis dahin war für uns alles ziemlich faszinierend und krass. Wir haben darauf hingearbeitet, mit Profis ins Studio zu gehen und ein Team aufzubauen, haben die Weichen dahin gehend gelegt. Als der Erfolg größer wurde, haben wir uns immer gesagt: Wenn wir es jetzt schon so weit geschafft haben, warum nicht auch noch weiter? Dann kam „Sorry“. Nichtsdestotrotz hätten wir nicht gedacht, dass es so schnell geht. Wahrscheinlich waren wir bis dahin einfach noch nicht so weit. Ehrlicherweise weiß ich nicht, ob wir bei Erfolg aus heiterem Himmel überhaupt bereit gewesen wären, diese Welle zu reiten. Ich bin dankbar, dass es jetzt kam – und nicht vor Jahren.

Im Frühjahr wart ihr auf Tour, ein Konzert in Mannheim stach hervor. Warum?

Wir kommen ja aus der Region, und die Feuerwache in Mannheim ist eine Kultlocation. Für alle, die aus der Gegend kommen, ist es ein Traum, einmal dort zu spielen. Die Show war ausverkauft, Familie und viele Freunde waren dort, um uns auf unserer Reise zu sehen und zu begleiten. Es kamen unendlich viele Kapitel unseres bisherigen Lebens zusammen. Das war ein echter Bucket-List-Moment und das absolute Tour-Highlight.

Wann warst du das letzte Mal zu Hause?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuell nicht so häufig. Der Sommer ist für uns so wie für die Italiener die Eiscafésaison, jetzt geht es rund (lacht). Vielleicht hat man mal zwei, drei Tage, an denen man nach Hause fährt, aber wir sind schon sehr viel unterwegs gerade. So oft es geht, versuche ich meine Eltern zu sehen, die in der Pfalz leben. Wenn der Sommer zu Ende ist und keiner mehr Eis will, sieht das mit dem Zuhause sein bestimmt wieder anders aus.

Live auf der Bühne: Beim „Panama Open Air“ lieferte ClockClock am 1. Juli eine heiße Show in Bonn ab. © Quelle: Imago/Marc John

Es heißt, nach den Shows nehmt ihr euch viel Zeit für Fans?

Das stimmt. Wir versuchen immer, wenn es geht, im Anschluss mit Fans zu sprechen und Fotos zu machen. Es ist die einfachste Freude, die man machen kann – einfach nur da sein und sich Zeit nehmen. Gerade jetzt am Anfang, wo alles noch so neu ist. Solange wir das machen können, machen wir es. Umso schlimmer ist es, wenn keine Zeit für solche Momente ist.

Deine Stimme ist neben dem Sound absolutes Alleinstellungsmerkmal eurer Musik.

Danke, das freut mich, das höre ich gerne. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mir gefällt es nicht, diesen Wiedererkennungswert zu haben. Vor zehn Jahren klang meine Stimme noch nicht so, ich habe mich lange ausprobiert und geprobt. Vielleicht klingt sie aber auch so, weil ich generell laut bin und lieber rede, als ruhig zu sein (lacht). Ich bin jedenfalls froh, dass sie sich so anhört und muss deshalb gut auf sie achtgeben. Und ich bin froh, dass sie Leuten da draußen gefällt – es ist schließlich alles Geschmackssache.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kalajdžić sieht Pink in Hannover das erste Mal live

Wie laut warst du, als klar war, dass ihr als Vorband von Pink spielt?

Sehr laut! Pink, was geht ab?! Ich bin wirklich froh und dankbar. Es passieren so viele wilde Sachen, ich bin bereit! Und ich freue mich auf ihre Show, live habe ich sie nämlich noch nicht gesehen.

In der Region Hannover habt ihr in diesem Jahr einen Lauf: Ihr habt im Musikzentrum gespielt, beim Kultursommer in Wunstorf und nun im Stadion.

Aktuell geschehen gefühlt jeden Tag irgendwelche Dinge, die man sich früher nie hätte träumen lassen. Es kommen viele Sachen, die ich nicht glauben kann, aber ich versuche, mich nicht verrückt zu machen. Ich gucke, soweit, wie ich es kann, es ist wie bei einem Autoscheinwerfer. Das hilft mir. Jetzt wird es so langsam real. Und mit Pink sogar international.

Ein Megastar kommt bald nach Hannover: Pink spielt am 12. und 13. Juli Shows in der Heinz von Heiden Arena. © Quelle: Christophe Gateau/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schielst du aufs internationale Geschäft?

Im Oktober sind wir wieder drei Wochen in Los Angeles, um Songs zu schreiben. Im vergangenen Jahr waren wir schon dort, haben sogar mit einem Produzenten von One Republic zusammengearbeitet. Für die Band waren wir dann bei einem Konzert in Wien der Support Act. Ein krasser Moment. Aus solchen Momenten haben sich Sachen wie jetzt mit Pink ergeben. Demnächst sind wir dann mit Simply Red auf Tour.

Sport bringt Sänger auf andere Gedanken

Pink ist super sportlich, spielt Tennis. Du warst fast Basketballprofi. Wie häufig kommst du dazu, ein paar Körbe zu werfen?

Was Basketball betrifft, blutet mein Herz. Ich merke jetzt erst, wie sehr es mir fehlt, mein Hobby in den Alltag zu integrieren. Sport hilft mir abzuschalten. Gerade dann, wenn es darum geht, ohne Druck zu spielen, nur aus reiner Leidenschaft. Auf Tour habe ich immer einen Ball dabei und schaue, ob irgendwo in der Nähe ein Basketballplatz ist. Ansonsten machte ich generell viel Sport, gehe jeden Morgen ins Gym und halte mich fit – für die Bühne, für die Haltung, fürs Leben. Falls Pink das hier liest: Ich kann auch Tennis spielen, let’s go (lacht)!

ClockClock spielen am 12. und 13. Juli als Support von Pink in der Heinz von Heiden Arena. Los geht es um 19 Uhr. Karten kosten zwischen 56 und 282 Euro und sind in den Ticketshops von NP und HAZ (Lange Laube 10) erhältlich und online unter tickets.­haz.de

HAZ