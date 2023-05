﻿Comedy und Musik in der Hinterbühne in Hannover

Südstadt. Der Kabarettist und Musiker C. Heiland lädt zu einem unterhaltsamen Abend in die Hinterbühne an der Hildesheimer Straße 39a in der Südstadt ein. Am Freitag, 2. Juni, ab 20 Uhr präsentiert er dort sein „C. Heiland-10-Punkte-Programm für Abgehängte“, mit dem der Künstler unter anderem Antworten auf Fragen zur Kommunikation, Achtsamkeit und Selbstakzeptanz geben will.

Mit einer Mischung aus Derbheit und Zärtlichkeit, Konkretem und Absurdem sowie Schwachsinn und Intelligenz will Heiland das Leben in all seinen Facetten präsentieren. Dabei begleitet er sich selbst musikalisch auf einem seltenen Instrument, dem Omnichord. Der Eintritt kostet 17 Euro, der ermäßigte Preis beträgt 12 Euro. Interessierte können Tickets online auf der Website www.die-hinterbuehne.de bestellen.

HAZ