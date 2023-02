﻿Comedian Jan van Weyde vor seinem Gastspiel in Hannover: „Habe geübt, nicht zu lachen“

Nehmen an der vierten Staffel der Streaming-Show «LOL: Last One Laughing» teil: Michael Mittermeier (vorne, l-r), Cordula Stratmann, Kurt Krömer, Hazel Brugger und Joko Winterscheidt, Max Giermann (hinten, l-r), Martina Hill, Michael «Bully» Herbig, Elton, Moritz Bleibtreu und Jan van Weyde. Die mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnete Show in sechs Teilen soll im April beim Amazon-Dienst Prime Video verfügbar werden.

