﻿Warum das Computermagazin „c’t“ auch nach 40 Jahren erfolgreich ist

Das Magazin „c’t“ aus Hannover gilt als das renommierteste unter den Computer- und Technikzeitschriften im Lande. Jetzt wird das Fachblatt der Heise-Gruppe 40. Wie es den Wandel seiner Branche, bei dem viele auf der Strecke blieben, überlebt hat. Und warum hier „tauchen statt schnorcheln“ gilt.

Hannover. Die Zeiten, zu denen die drei teuersten Anzeigenseiten des Computermagazins „c’t“ zwei Jahre im Voraus verkauft waren, sind vorbei. Das war so um die Jahrtausendwende, im Umfeld von Neuer Markt, Dot.com-Blase, wachsendem Interesse an Computer, Internet und Co. Und zu Zeiten, als die Weltleitmesse für Computertechnik namens Cebit in Hannover, wo auch das Blatt zu Hause ist, mit dem Rekord von 830.000 Besuchern im Jahr 2001 glänzte.