﻿Conrad-Electronic schließt früher als geplant

Verkauf künftig übers Internet: Das Elektronik-Fachgeschäft am Steintor schließt bereits 14 Tage vor dem eigentlich angekündigten Termin. Auch im ehemaligen Wurst-Basar-Haus an der nahen Georgstraße tut sich etwas.

Noch wenige Tage geöffnet: Conrad Electronic in Hannover in der Steintor-Plaza.

Hannover. Das Technik-Fachgeschäft Conrad-Electronic verabschiedet sich zwei Wochen früher aus Hannover als geplant. In einem Kundenbrief vor wenigen Tagen war noch der 19. November als letzter Tag angekündigt worden. Nun aber hat die Firmenleitung entschieden, doch bereits Ende kommender Woche zu schließen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Conrad-Electronic schließt am 5. November in Hannover

Bereits im August hatte der Fachbetrieb seine Kleinteilausgabe geschlossen, an der Bastler und Profis Spezialteile ordern und zudem nach Herzenslust fachsimpeln konnten. Warum nun auch der restliche Geschäftsbereich früher schließt, war in der Unternehmenszentrale in Hirschau nicht zu erfahren. Vermutlich aber läuft der Abverkauf schneller als geplant.

Für Hannover ist die Schließung des Geschäfts ein Rückschlag, weil solche Fachgeschäfte echte Magneten für Publikum aus dem Umland sind. Die gängigen Mode-Filialisten und Geschäfte von Handelsketten findet man auch überall woanders – die Ergänzung durch hoch spezialisierte Fachgeschäfte aber macht den Reiz großer Innenstädte aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kapitulation vor der Internetkonkurrenz

Conrad jedoch schließt bundesweit alle Filialen und kapituliert damit vor der Internetkonkurrenz. In der kommenden Woche sollen in der Filiale Sonderöffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr gelten, zudem ist ein 50-Prozent-Rabatt auf alle vorrätigen Produkte angekündigt. Sonnabend ist dann abends Schluss mit Conrad in Hannover.

Umbau läuft: Für das ehemalige Wurst-Basar-Haus in Hannovers Georgstraße gibt es bereits Nachmieter. © Quelle: Conrad von Meding

Die Suche nach einem Folgemieter für die Räume laufe, sagt Alexander Schreiber, dem die Immobilie zusammen mit seinem Bruder Nicolai gehört. Es gebe sehr viele Interessenten. Man wolle aber wieder ein besonderes Angebot ins Haus holen, sagt er: „Möglicherweise wird es etwas aus dem Freizeitbereich.“ Konkreter wolle man noch nicht werden.

Zukunft unklar: Das ehemalige Signal-Iduna-Haus an der Schmiedestraße in Hannover ist nahezu leergeräumt, nur das Bastelgeschäft Idee hält hier noch die Stellung. © Quelle: Conrad von Meding

Auch wenn die Internetkonkurrenz sowie die Kaufzurückhaltung der Kundschaft wegen der aktuellen Dauerkrisen dem Stationärhandel zu schaffen macht, ist derzeit noch keine Zunahme des Leerstands in der Innenstadt zu beobachten. Zwar ist das Karstadt-Haupthaus weiterhin ohne Nutzung. Dort aber sperrt sich der Eigentümer gegen Veränderungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Umbau im ehemaligen Wurst-Basar, Leerstand an der Schmiedestraße

Beim ehemaligen Wurst-Basar-Haus in der Georgstraße hingegen läuft der Umbau. Dem Vernehmen nach haben die Eigentümer, eine hannoversche Familie, Mieter gefunden. Die Eröffnung könnte sich aber bis weit ins Jahr 2023 hinziehen, weil noch keine Baugenehmigung vorliegt. Beim großen Signal-Iduna-Haus an der Schmiedestraße, das bis auf das Bastelgeschäft Idee leer steht, ist die Perspektive unklar. Der zwischenzeitlich geplante Abriss scheint nicht mehr verfolgt zu werden, der Umbau scheint aber nicht voranzukommen. Offen ist auch, wie es mit der großen Kaufhof-Immobilie Schmiedestraße weitergeht. Sie soll Ende Januar schließen.