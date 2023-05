﻿Autos brennen im Parkhaus von Continental in Vahrenwald

Hannover. Zwei Pkws haben im Parkhaus der Continental AG an der Emil-Meyer-Straße am Samstag, 27. Mai, gebrannt. Die Feuerwehr wurde nach Angaben von Sprecher Kristof Schwake gegen 7.40 Uhr zu einer Rauchentwicklung in dem Gebäude alarmiert. Vor Ort fanden die etwa 50 Einsatzkräfte einen Pkw in Vollbrand vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Feuer greift auf weiteren Wagen über

Das Feuer hatte nach Angaben des Sprechers da bereits auf einen weiteren Wagen übergegriffen. Gemeinsam mit der Werkfeuerwehr von Continental konnten die Einsatzkräfte den Brand schließlich löschen. „Zum Glück kam niemand zu Schaden“, sagt Schwake.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

HAZ