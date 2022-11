﻿Stadt und Heimatbund ehren HAZ-Redakteur Simon Benne mit Cord-Borgentrick-Stein

Für seine unermüdliche Berichterstattung über Historisches: Heimatbund und Stadt zeichnen den Journalisten und Historiker aus.

Hannover. Anno 1490 im späten November entdeckte der hannoversche Bürger Cord Borgentrick des Nachts am Aegidientor, dass sich in der Nähe Braunschweiger Soldaten versteckt hielten, um die Stadt im Morgengrauen zu überfallen. Borgentrick warnte die Wachen und verhinderte so die Einnahme – seitdem wird er in Hannover verehrt.