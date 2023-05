﻿CSD, Palo-Party und Punk im Pavillon: Das ist in der Woche vor Pfingsten los

Hannover. Die Entscheidung über die Klinikum-Reform könnte in dieser Woche fallen – dazu gibt es ein pralles Freizeitprogramm am Pfingstwochenende. Wir geben eine Übersicht über die wichtigsten Termine der Woche.

Regionsversammlung entscheidet über Klinikum-Umbau

Notfall: Ein Rettungswagen fährt am Krankenhaus Siloah Klinikum Region Hannover (KRH) vorbei. © Quelle: Julian Stratenschulte

Scheitert die ambitionierte Medizinstrategie für das Klinikum Region Hannover (KRH)? Am Dienstag, 23. Mai, kommt es zur entscheidenden Abstimmung in der Regionsversammlung. Zwei Mitglieder der SPD-Regionsfraktion sind weiterhin gegen die Pläne, mit denen viele Hoffnungen auf eine Verbesserung der Situation des kommunalen Unternehmens verbunden sind – die Mehrheit wäre damit gekippt. Das Krankenhaus in Lehrte soll gemäß den Plänen geschlossen und durch ein medizinisches Versorgungszentrum ersetzt, das Agnes-Karll-Krankenhaus in Laatzen verkleinert werden. Ein weiterer Kernpunkt ist die weitgehende Aufgabe des hannoverschen Nordstadt-Krankenhauses, das ins Siloah integriert werden soll. Die Sitzung ist öffentlich; sie beginnt um 14 Uhr im Sitzungssaal im Neuen Regionshaus (Hildesheimer Straße 18).

Christopher Street Day zieht durch Hannover

Bekennen Farbe: Teilnehmer des CSD im vergangenen Jahr in Hannover. © Quelle: Christian Behrens

Pfingsten wird bunt: Der Christopher Street Day (CSD) dürfte mehr als 10.000 Menschen zum Opernplatz locken. Der Mix aus Kundgebung, Demo und Festival startet am Pfingstsonnabend um 12.30 Uhr mit einigen Reden, um 14 Uhr zieht der Zug durch die Innenstadt – die genaue Route wird der Veranstalter erst nach der Genehmigung bekanntgeben. Zurück auf dem Opernplatz geht das Bühnenprogramm los. Abends wird – wie schon am Freitag – in der Schwulen Sau in der Schaufelderstraße weitergefeiert, Beginn ist dort um 22 Uhr. Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst um 13 Uhr, im Anschluss folgen Talk und Musik. Der CSD setzt sich weltweit für die Rechte der queeren Gemeinschaft ein, kämpft gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Die größten CSD-Paraden in Deutschland gibt es in Köln und Berlin.

Sport und Party auf dem Raschplatz

Neues Leben auf dem Raschplatz: Jugendliche spielen Fußball. © Quelle: Villegas

Sport, coole Musik und ein blauer Himmel (so die Vorhersage): Es steckt auch in dieser Woche einiges drin im Raschplatz Open Air. Hier eine kleine Auswahl: Am Dienstag, 23. Mai, (19.30 Uhr) gibt es erstmals einen Tabata-Kurs, zwei Tage später wird hier ab 18 Uhr Salsa getanzt. Partygängern seien auch diese Termine ans Herz gelegt: Am Sonnabend, 27. Mai, verlegt das Palo die Tanzfläche nach draußen, am Pfingstsonntag gibt es Livemusik mit Dante Thomas (ehemaliges RTL-Supertalent), beides ab 18 Uhr.

Hans Klok verzaubert das Aegi-Theater

Magisch: Hans Klok im Theater am Aegi – auch 2018 war er hier. © Quelle: Philipp von Ditfurth

Zauberhafter Pfingstmontag! Der niederländische Illusionist Hans Klok kommt ins Aegi-Theater (Tickets: ab 56,50 Euro) und bringt seine Show aus Las Vegas mit – gegen die Pandemie war 2020 selbst einer der größten Magier weltweit machtlos, nun wird der Auftritt endlich nachgeholt. Die US-Premiere begeisterte 2020 im „Excalibur“-Hotel das Publikum, darunter selbst die Kollegen Sigfried & Roy. In Hannover gibt es drei Auftritte (auch Dienstag und Mittwoch, 30. und 31. Mai), Beginn jeweils 20 Uhr.

Kunstfestspiele Herrenhausen: Ein Tanz auf Augenhöhe

Kunstfestspiele Herrenhausen: „Common Ground“ von Anouk van Dijk. © Quelle: Jeff Busby

Zweite Halbzeit bei den Kunstfestspielen Herrenhausen: Sie tanzen, wirbeln und kämpfen im „Common Ground“, dem gemeinsamen Grund und Boden für unser Zusammenleben. Die niederländische Choreografin Anouk van Dijk blickt in der Tanz-Choreographie in der Orangerie weit zurück: Was hätte es für einen Herrscher wie den Sonnenkönig Ludwig XIV. bedeutet, auf der Bühne eine Partnerin auf Augenhöhe gehabt zu haben? Die deutsche Erstaufführung gibt es am Dienstag, 23. Mai, ab 19.30 Uhr, Karten für 17,10 Euro im Ticketshop von HAZ und NP.

Wilde Zeiten: Der Punk im Pavillon

Spurensuche: Wer früher in Hannover etwas erleben wollte, besuchte am besten ein Punk-Konzert. © Quelle: Handout

„Wie der Punk nach Hannover kam“: Seit Ende April wirft dieses Buch im Berliner Hirnkost-Verlag einen Blick in die wilde Vergangenheit Hannovers, am Sonnabend, 27. Mai, werden die Zeilen gewissermaßen lebendig. Konzerte, Lesungen und eine Plakatausstellung unter dem Gesamtmotto „Zurück in die Zukunft“ versuchen das Gefühl zurückzuholen und nehmen dafür den ganzen Pavillon in Beschlag: mit Lesungen, Live-Musik und Film. Beginn ist um 18 Uhr, Karten gibt es für 35 Euro (Abendkasse 38 Euro).

Tag der Biotonne: Aha verschenkt Kompost

Richtig trennen ist wichtig: Ein Blick in eine Biotonne. © Quelle: Arno Burgi / dpa

Was passiert eigentlich mit unserem Biomüll? Einen Eindruck gibt Aha ab Dienstag, 23. Mai: Bis zum Freitag verschenkt der Entsorger auf den Wertstoffhöfen in Lahe, Wunstorf-Kolenfeld und Burgdorf pro Person einen Sack Kompost aus Bioabfällen. Das Unternehmen beteiligt sich mit dieser Aktion am „Tag der Biotonne“ (Freitag), der für sauber getrennte Abfälle in der Biotonne werben soll – auch „kompostierbare“ Plastiktüten gehören nicht da rein. Die Wertstoffhöfe haben von 7 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Auf einen Kaffee mit der Polizei

Vorbildlich: Die Aktion „Coffee with a cop“ stammt ursprünglich aus den USA, wird aber auch in Deutschland praktiziert – nun auch in Hannover. © Quelle: Martin Schutt

Plaudern mit der Polizei: Das macht man ja eher selten, zumal in entspannter Atmosphäre. Diese Gelegenheit gibt es in der Reihe „Coffee with a Cop“: Nach amerikanischem Vorbild stellen sich die Einsatzkräfte den Fragen der Bürger, mit dabei sind Kontaktbeamte, die Abteilung für Nachwuchsgewinnung und das Präventionsteam. Die Termine: am Mittwoch, 24. Mai, am Moltkeplatz in der List und am Donnerstag, 25. Mai, auf dem Oberricklinger Wochenmarkt (beides 8 bis 13 Uhr). Die Reihe wird fortgesetzt.

