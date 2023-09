﻿Vegane Currywurst und süße Pommes: Im Oktober startet „Curry & Co“ in Hannover

Hannover. Es wäre so schön gewesen: Am 4. September war „Tag der Currywurst“ – „da wollten wir eigentlich das Lokal eröffnen“, sagen Marcel (34) und Carina Reek (33) etwas wehmütig. Aber noch versteckt sich „Curry & Co.“ im ersten Obergeschoss der Ernst-August-Galerie hinter einer Spanholzwand. Und dahinter ist noch viel zu tun. „Wir wollen im Oktober starten“, kündigt das Paar an, das am „Tag der Currywurst“ immerhin feierlich die Gewinner von zwei mal zwei Gratismenüs aus einer Instagram-Aktion ausloste.

„Willkommen in der Welt der Wurstliebhaber“, so wirbt „Curry & Co.“, ein junges Franchise aus Dresden, der Heimatstadt von Marcel Reek. „Wir sind der siebte Laden in Deutschland.“ Das Logo ist eine lustige Unisex-Figur („Zu Karneval bekommt sie eine rote Nase, an Weihnachten eine Mütze, zu Ostern Hasenohren“), die in eine Wurst beißt. Beziehungsweise in fünf verschiedene.

Currywurst für Berlin und den Ruhrpott

„Wir haben die gebrühte Schweinswurst wie im Ruhrpott, die geräucherte trifft eher den Berlin-Geschmack“, zählt Marcel Reek auf. Und da wären noch die Variationen mit Rind, Geflügel und Seitan. „Wir möchten, dass bei uns auch Freunde mit unterschiedlichen Geschmäckern zusammen essen können“, sagt seine Frau, die das Geschäft hinter dem Tresen hauptsächlich leiten wird.

Viele Varianten: „Curry & Co kombiniert die berühmte Wurst mit Dips und unterschiedlichen Pommes. © Quelle: Claudia Jacquemin

Carina Reeck ist gelernte Köchin, hat aber auch noch in andere Bereiche hineingeschnuppert. „Ich habe nach der Ausbildung bei Mövenpick am Flughafen noch ein Jahr dort gearbeitet, war dann auf der Kochoberschule und habe BWL studiert.“ Ihre Idee: Neue Gastronomen mit guten Konzepten bei der Umsetzung mit ihrem Know-how unterstützen. „Aber das Studium war zu trocken.“ Die 33-Jährige kehrte zurück in die Gastronomie, heuerte bei Andreas Oldenburger an, der 2016 in der Nordstadt das Taco-Lokal „Locorito“ eröffnete. „Es war eine schöne Zeit, ich habe viel gelernt. Jetzt ist es Zeit für etwas Eigenes.“

Die Idee entstand im Herbst 2021. „Wir saßen in Dresden in einem Café gegenüber von ,Curry & Co.‘ – das Original, gegründet von den Curry-Schwestern.“ Marcel Reek meint Susanne und Simone Meyer-Götz, die Damen vom Grill (eine hat BWL studiert, die andere Kommunikationsdesign) hatten den kultigen Imbiss vor 16 Jahren in Dresden gegründet, seitdem diverse Preise eingesammelt, 160 Folgen ihrer TV-Sendung „Nachtschicht“ bei Sachsen-Fernsehen abgedreht – und vor allem die dröge Currywurst spannend gemacht.

Neben fünf Sorten Wurst – „eine vegan-glutenfreie wird gerade entwickelt“ – gibt es bei „Curry & Co. nämlich auch acht verschiedene Dips, zudem Pommes aus Kartoffeln, Süßkartoffeln, Karotten und Pastinaken. „Ich mochte das Konzept“, sagt Reek mit Überzeugung. An jenem entscheidenden Tag fragte das Paar die beiden Chefinnen einfach, ob sie mit einer Hannover-Filiale auf den Zug aufspringen könnten. „Purer Zufall, die beiden starteten gerade ihre Expansion.“ Bis zur Eröffnung dauerte es aber, „die Immobiliensuche in Hannover zog sich hin“.

Nun wollen Carina und Marcel Reek dem Publikum in der Ernst-August-Galerie die Liebe zur Currywurst nahebringen, Menüs sollen zwischen 7,50 und 9 Euro kosten. Dass die Ladenfläche zuvor mit „Bobby & Fritz“ ebenfalls durch ein Currywurst-Konzept belegt war, macht ihnen keine Angst. „Wir sind anders“, betonen sie. An den beiden Eröffnungstagen, die sie über soziale Medien bekannt geben werden, soll es 1000 Gratis-Portionen Wurst mit Sauce geben. Und wer Lust auf Abenteuer hat, kann die „süßen Pommes“ mit Apfelmus, Erdbeerdressing oder Karamellsauce probieren. Marcel Reek lacht. „Ich war auch skeptisch, aber das schmeckt wirklich.“

