﻿Darum fiel am Streiktag an der Gebrüder-Körting-Schule in Hannover-Badenstedt der Unterricht aus

An der Gebrüder-Körting-Schule in Hannover-Badenstedt ist am vergangenen Dienstag der Unterricht ausgefallen. Grund war aber nicht der Warnstreik, sondern ganz andere Umstände.

Hoher Krankenstand und Mitarbeiter im Streik: Die Gebrüder-Körting Schule in Badenstedt konnte am Dienstag nur Homeschooling anbieten.

Hannover. An der Gebrüder-Körting-Schule in Badenstedt haben die Kinder am Dienstag zu Hause gelernt. An diesem Tag waren nicht nur Bus- und Bahnfahrer und Müllwerker, sondern auch Hausmeister und Schulsekretariatskräfte wegen des Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst im Warnstreik. Doch der Streik war nicht der Grund für den Ausfall. Wie eine Stadtsprecherin mitteilte, sei von der Schulleitung bereits am vergangenen Freitag entschieden worden, den Unterrichtstag anders zu organisieren. Dies sei allerdings die Ausnahme gewesen, an allen anderen 98 Standtorten habe der Unterricht planmäßig stattgefunden.

Viele Schüler und Lehrkräfte sind krank

Dem Vernehmen nach soll an der Grundschule in Badenstedt unter Lehrkräften und Kindern ein hoher Krankenstand herrschen, sodass der Unterrichtsbetrieb nicht anders zu organisieren gewesen sei.

Der Präsenzunterricht habe nicht ausfallen müssen, weil die Brandmeldeanlage defekt und nur der streikende Hausmeister in der Lage sei, die Handsirene zu bedienen, betonte die Stadtsprecherin. Es sei allerdings richtig sei, dass es an der Brandmeldeanlage einen Teildefekt gebe und dass bereits ein Reparaturauftrag erteilt worden sei. In der Zwischenzeit behelfe man sich mit einer Handsirene. Auch die Integrierte Gesamtschule (IGS) hatte sich im vergangenen Spätsommer mit einer 50 Jahre alten Handsirene behelfen müssen, weil die Lautsprecheranlage kaputt war. Die Schulleitung hätte die Bedienung der Handsirene aber auch an eine Lehrkraft delegieren können, erklärte die Stadt.

Die Entscheidung, ob an Streiktagen Präsenzunterricht stattfinde oder nicht, obliege der Schulleitung, hieß es. Angesichts der weiteren Streiktage in den nächsten Wochen werde die Stadt aber klären, ob es aus Sicht der Schulleitungen Umstände gebe, weswegen die Schulen nicht geöffnet werden können. Man kläre, ob die Stadt gegebenenfalls unterstützend tätig werden könnte, so die Stadtsprecherin.

Mit dieser Handsirene hatte sich vergangenes Jahr die Integrierte Gesamtschule (IGS) Linden beholfen, als die Lautsprecheranlage kaputt war. Auch an der Gebrüder-Körting-Schule ist ein Teil der Brandmeldeanlage defekt. © Quelle: Christian Behrens

Grundsätzlich garantiert Grundschule Betreuung von 8 bis 13 Uhr

Grundsätzlich gilt in Niedersachsen die Verlässliche Grundschule, die die Betreuung der Kinder täglich von 8 bis 13 Uhr garantiert, ausgenommen sind Extremwetterlagen, wenn die Kommune oder der Kreis Schulausfall anordnet. Laut der Sprecherin vom Regionalen Landesamt für Schule und Bildung sind für die Region Hannover keine Unterrichtsausfälle wegen des Streiks bekannt.